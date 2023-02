Primavera is coming: ce lo conferma il makeup luminoso di Valentina Ferragni

V oglia di primavera? Il makeup luminoso di Valentina Ferragni è l'ispirazione effetto shine che stavate aspettando e da copiare subito

La voglia di primavera non risparmia davvero nessuno. E l’ultima (o prima) a cedere al richiamo del dolce e mite calore che anche solo il desiderio di questa stupenda stagione sa dare è lei, Valentina Ferragni. Che con il suo makeup luminoso e super cool è entrata di con un balzo nello spring mood che tutti stiamo aspettando.

Un beauty look all’insegna della luminosità, capace di conquistare chiunque al primo sguardo e che trasmette un senso di pace e serenità davvero eccezionali. Emozioni che solo una stagione come la primavera sanno donare e che, nel makeup luminoso di Valentina Ferragni, si mostrano in tutto il loro splendore. Un trucco dai colori soft, tra nude e cromie tendenti all’arancio. Sofisticato ed essenziale ma in grado di illuminare il volto della giovane influencer e di regalarle uno charme e un fascino davvero ineguagliabili.

Se anche tu hai voglia di replicare questo incantevole beauty look, quindi, sappi che non ti servono chissà quali strumenti di bellezza. L’importante è creare una base uniforme e luminosa con un bel fondotinta e del blush e valorizzare lo sguardo con la giusta palette di colori, in perfetto stile primaverile.

Se l’idea di puntare sull’arancione ha conquistato anche te, quindi, ombretto alla mano, dovrai passarne una leggera pennellata sulle palpebre mobili, enfatizzando lo sguardo e la sua intensità con una bella passata di mascara volumizzante. E finendo il tuo makeup luminoso con un pochino di rossetto nei toni nude e un po’ di gloss. E il tuo trucco dall’effetto super shine in perfetto mood primaverile è pronto per essere sfoggiato in tutta la sua unicità e bellezza.

Solo poche mosse ma da vera esperta beauty, in grado di riempire di luce il tuo volto con pochissimi prodotti applicati nei punti giusti e di garantire al tuo intero look un fascino che non passerà di certo inosservato. Proprio come i meravigliosi cambiamenti che l’arrivo della primavera porta con sé.