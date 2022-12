Un punto luce che accende lo sguardo: che incanto il makeup di Valentina Ferragni

T otal black ma pieno di luce. Il makeup di Valentina Ferragni è un concentrato di seduzione e fascino da cui vale la pena farsi ispirare subito

Chi l’ha detto che con un look total black non si possa comunque brillare e sfoggiare uno sguardo pieno di luce? Sicuramente non Valentina Ferragni, che con il suo ultimo beauty look ha davvero dettato il prossimo trend makeup per le feste. Un trucco dark con bold eyeliner in bella vista, impreziosito da un punto luce al centro della rima inferiore degli occhi. Un dettaglio di stile che non solo contrasta il nero usato per gli occhi e per l’outfit ma che, con un solo piccolo punto, riesce a donare luce all’intero viso dell’influencer. In poche e semplici mosse di vera bellezza.

Per realizzare questo makeup perfetto per le feste ma anche per una qualsiasi serata romantica e non in cui vogliate lasciare senza fiato con un beauty look seducente e intenso, vi basterà seguire i passaggi giusti e utilizzare pochi prodotti di makeup. Quali? Fondotinta, correttore e blush per uniformare la base viso, un eyeliner nero e un ombretto argentato/dorato o glitterato (oltre ovviamente al mascara).

Dopo aver passato il fondotinta e il correttore e dopo aver rifinito il makeup viso con una passata leggerissima di blush solo sulle gote, dovrete concentrarvi sullo sguardo. Applicando il vostro eyeliner nero sia sulla rima inferiore che su quella superiore. Siate pure generose con la stesura del prodotto, dopo tutto questo è un look total black. Una volta fatto, poi, ecco arrivare il momento del dettaglio luminoso. Un punto luce sapientemente applicato sulla rima inferiore degli occhi, al centro e che si sovrappone all’eyeliner, utilizzando una punta di ombretto argentato, dorato o glitterato. E rifinendo anche la parte superiore con lo stesso ombretto, passando appena sopra all’eyeliner ma senza intaccarne il colore.

In questo modo potrete realizzare il vostro makeup extra strong ma pieno di luminosità. Garantendovi un fascino unico e un aspetto magnetico e seducente, esattamente come quello di Valentina Ferragni. Un beauty look che lascia il segno e che saprà conquistare anche voi.