L a più piccola del clan Ferragni riporta in auge il trucco glam degli anni venti del Novecento e l’effetto è super wow

Non c’è che dire, in quanto a ispirazioni fashion e beauty le sorelle Ferragni non sono seconde a nessuno e ogni giorni ci regalano nuovi modi per sognare. L’ultima in ordine di tempo a farlo è la più piccola dal magico trio, Valentina Ferragni, che con questo total look pazzesco porta indietro il calendario ai tempi del Charleston e alle feste scintillanti e super glam di un’epoca indubbiamente d’oro.

Nulla è lasciato al caso e tutto si amalgama alla perfezione nel regalarle un’immagine fresca e cool, proprio quella che ci vuole per un aperitivo romantico al tramonto o un’uscita crazy con le amiche.

Trucco semplice ma iconico

Il make up scelto da Valentina Ferragni in questa occasione non è troppo evidente ma punta su alcuni prodotti sapientemente dosati, che nel complesso le donano un’immagine da pin up dei giorni nostri.

L’abito si ispira al Charleston e per creare un trucco che ne rispecchiasse il tema l’influencer ha scelto colori caldi, che enfatizzano l’abbronzatura. La base è super luminosa e si avvale della stesura piuttosto omogenea di un bronzer, affiancato da un blush rosato che dalle gote si estende alle tempie, così da dare al viso un leggero effetto lifting.

Per gli occhi Valentina Ferragni ha scelto un ombretto rosato tendente al borgogna, anch’esso non matt ma luminoso, steso solo sulla palpebra mobile e su quella inferiore. Per aprire lo sguardo, invece, su quella fissa si è limitata a un leggero tocco di illuminante, picchiettato anche si zigomi, fronte e mento.

Per incorniciare lo sguardo non manca una riga di matita marrone e non nera, molto più idonea in caso di make up caldi, il cui scopo sia quello di esserci ma di risultare al contempo estremamente leggeri.

Labbra ciliegia

Nell’ultimo scatto social però, a catalizzare lo sguardo sono soprattutto le labbra, che l’influencer ha deciso di colorare con un rossetto ciliegia, molto simile al colore dell’ombretto. Tale nuance è una di quelle che non dovrebbero mai mancare nel tuo beauty case estivo perché perfetta sia di giorno sia di sera e ideale per dare quel twist in più a una pelle baciata dal sole, ma anche per accendere una carnagione più chiara.

Tocco finale del look di Valentina Ferragni un’acconciatura a metà strada tra uno chignon spettinato e un messy bun che grida cocktail in riva al mare. Che l’estate abbia inizio.