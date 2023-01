Shine like a… Valentina Ferragni: il makeup è un trionfo di luce

L uce ed effetto shine al tuo beauty look? Valentina Ferragni ci mostra come fare e come sfoggiare un makeup a dir poco eccezionale in ogni singolo dettaglio

Luce, luce e ancora luce. E se c’è una donna che ha preso alla lettera questo mood di vita e di makeup è la nota influencer Valentina Ferragni che sul suo profilo Instagram ha sfoggiato un beauty look e un makeup che dire luminoso non renderebbe l’idea. Un concentrato di luce in ogni singolo dettaglio che ben valorizza il volto di Valentina, donando al suo intero look un tocco di magnetismo e di fascino davvero ineguagliabile.

Un trucco dall’effetto shine decisamente impeccabile e che ammalia al primo sguardo. Come dire, se l’obiettivo è quello di catalizzare l’attenzione su di te e sul tuo beauty look, quello sfoggiato da Valentina Ferragni è la soluzione giusta. Il makeup da cui farti ispirare per realizzare il tuo personalissimo trucco effetto shine.

Per realizzare questa meraviglia di luce, quindi, dovrai prestare attenzione ai dettagli. Soprattutto per quanto riguarda il makeup degli occhi. Ma partiamo per gradi, ovvero dalla base trucco. Dopo aver uniformato il tuo incarnato a regola d’arte, con fondotinta, correttore se necessario e blush, dovrai passare agli occhi. Procurandoti un eyeliner nero, mascara e ombretto nei toni del bianco o dell’oro e con un finish shine.

Applica il tuo eyeliner creando la riga che più ti piace, in questo caso sfumandola leggermente ai lati e abbi cura di passare del nero anche nella parte inziale della rima inferiore. Proprio all’attaccatura con quella superiore, per accentuare lo sguardo e renderlo più profondo.

Con il tuo ombretto shine, poi, dovrai passare solo sulla palpebra mobile, avendo particolare cura a illuminare anche la parte interna dell’occhio, fino all’attaccatura con il naso per intenderci. E passando il tuo ombretto anche nella parte inferiore, aprendo lo sguardo e donandogli massima luminosità. E finendo il tuo makeup con una passata di mascara e con un tocco di gloss nude.

Perfetto per ogni occasione e per catalizzare l’attenzione sul tuo sguardo dalla luce strepitosa. Per sfoggiare un beauty look che emana grazia, eleganza e freschezza ma sempre con un fascino ineguagliabile.