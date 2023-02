U na nuova tendenza ha attirato l'attenzione degli amanti del beauty sui social e, in particolare, su TikTok: le occhiaie finte, disegnate ad arte con il make up, raccontano una nuova visione della bellezza, basata sul mostrarsi al naturale. E, anzi, esagerando e celebrando quelle caratteristiche del volto che, solitamente, vengono nascoste.

Si chiamano Fake Dark Circles e sono già diventate una tendenza su TikTok. Con video da milioni di visualizzazioni, l'effetto occhiaie finte incarna appieno il gusto per la bellezza della Generazione Z, fatto di trend fugaci, ma anche della celebrazione della bellezza naturale. Eliminati gli artifici del correttore, però, il trend TikTok si spinge oltre, arrivando non solo a enfatizzare una caratteristica unica come le occhiaie, ma anche a crearla attraverso il make up. Il messaggio è chiaro: la perfezione è fuori moda e, anzi, scalfire l'idea stessa di bellezza senza imperfezioni è l'unica via per riportare l'autenticità non solo nei propri feed di Instagram e TikTok, ma all'interno del panorama cosmetico. E se, normalmente, tutorial e ricette sono dedicati a come eliminare le occhiaie, la nuova tendenza è imparare a ricrearle alla perfezione.

Occhiaie finte: come ricrearle?

I più fortunati non avranno bisogno di troppo trucco e, semplicemente, potranno valorizzare le loro occhiaie naturali. Se, però, sei dotata di uno sguardo naturalmente riposato, la soluzione più semplice per creare delle occhiaie finte dall'aspetto reale è utilizzare l'ombretto. Certo, dare vita al gonfiore tipico degli occhi stanchi non è semplice, ma la giusta combinazione di nuance potrà facilmente regalarti perfette occhiaie finte. Non immaginare un aspetto emaciato e stanco: le occhiaie disegnate non potrebbero essere più couture. L'obbiettivo, infatti, è replicare un'estetica alla Mercoledì Addams, cerchiando lo sguardo con un fare vampiresco e molto sensuale.

Gli ombretti giusti per le Fake Dark Circles

Per creare delle occhiaie finte e realistiche, occorre scegliere una tonalità di ombretto adatta all'incarnato. Le pelli più chiare, ad esempio, dovranno optare per delle occhiaie viola o bluastre, utilizzando un ombretto nei medesimi colori. Al contrario, gli incarnati dorati risultano più credibili se abbinati a occhiaie arancioni o marroni, mentre per le pelli olivastre la soluzione potrebbero essere finte occhiaie scure, create con un ombretto leggermente dark. L'ideale, naturalmente, è utilizzare una tinta più forte nell'angolo interno dell'occhio e sfumare verso l'esterno. Non dimenticare, però, che si tratta di occhiaie couture: la sfumatura, infatti, dovrà essere posizionata appena sotto la rima cigliare inferiore per non appesantire lo sguardo eccessivamente.

Se vuoi scoprire altri trend virali da TikTok non perderti questi altri articoli.

