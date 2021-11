U na vita più green e sostenibile passa anche dai prodotti di make-up con formule vegane. Qui troverai i brand del 2021 per un beauty case dall’anima green.

Porre attenzione alle formulazioni dei prodotti di bellezza è ormai un passaggio indispensabile per chi è alla ricerca di una vita più green e sostenibile. Proprio come i brand di make-up vegani che ormai popolano beauty di chiunque: ombretti, rossetti, fondotinta e non solo che sono formulati secondo precisi canoni,

La prima cosa da sapere è che, all’interno dei prodotti vegan, non sono presenti ingredienti di origine animale né derivati dagli animali. Attenzione, però, parlare di prodotti vegan non vuol dire parlare di prodotti bio: oggi, infatti, tantissimi brand che utilizzano componenti di origine sintetica possono essere comunque vegan mentre, quelli bio, invece, possono contenere derivati di originale animale, come la cocciniglia o la cera d’api.

Se hai deciso di intraprendere una vita green, sostenibile e porre sempre più attenzione alla filosofia vegan, qui troverai i brand di make-up che devi assolutamente provare.

KVD Beauty

Dopo un nuovo rebrand e un nuovo mood, KVD Beauty si presenta sul mercato come brand di make-up dalle formule 100% vegan e cruelty free.

Il must have: Good Apple Foundation, il fondotinta compatto con estratti di mela e ialuronato di sodio, che copre le imperfezioni e discromie del viso in modo uniforme. Ideale per pelle secca e mista.

Essence

Da ottobre 2021, il brand low cost Essence è diventato totalmente vegan. Una realtà consolidata che, dopo aver proposto diverse formule vegane, oggi ha trasformato l’intera gamma eliminando tutti i componenti e ingredienti di origine animale.

Il must have: "Lash Princess” il mascara che convince tutti, grazie anche alle sei formule proposte in gamma: dal volumizzante all’incurvante passando per la formula waterproof fino a quello che simula l’effetto ciglia finte. Imperdibile.

Zao Make-up

Quando si parla di mondo vegan, non può essere messo in secondo piano il tema della sostenibilità. Zao Make-up, brand francese, non solo propone formule vegane, bio e cruelty free, ma realizza prodotti rechargeable grazie a packaging ricaricabili e ai prodotti venduti in cialda singola.

Il must have: Silk Foundation, un fondotinta liquido disponibile in 11 tonalità dalla texture coprente e fluida che permette un risultato professionale. Il packaging trasparente, ovviamente, è ricaricabile in modo da non dover smaltire il vasetto di vetro.

Dear Dahlia

Un brand luxury che ha deciso di inseguire la filosofia vegan proponendo prodotti che vanno dalle labbra alle palette passando anche per la skincare.

Il must have: il Petal Touch Plumping Lip Velour, un rossetto liquido soft-matte che unisce la lunga tenuta all'effetto volumizzante. Disponibilità in 4 tonalità con una formula ultra cremosa e leggera.

E.l.f. Cometics

Se il beauty per te non ha segreti e da anni ami testare e provare nuovi prodotti, sicuramente conoscerai e.l.f. Cosmetics, brand UK che ha rivoluzionato il mondo del make-up. Oltre a essere affordable oggi si presenta con nuove formulazioni 100% vegan.

Il must have: il 16HR Camo Concealer, un correttore full coverage, disponibile in oltre 20 tonalità, che permette anche di evidenziare i punti luce del viso per donare alla pelle un risultato uniforme.

Mulac Cosmetics

Esagerato, colorato e made in Italy: Mulac è una garanzia. Questo brand rappresenta al meglio come anche il mondo del make-up può essere Vegan senza perdere, in alcun modo, le sue proprietà e i suoi colori.

Il must have: le palette occhi e gli ombretti, colori pieni, intensi e vibranti declinanti in più finish perfetti per creare look diversi e sempre più eclettici.

Kess

Un brand che pensa non solo al lato vegan del beauty, ma anche a realizzare prodotti semplici e facili da utilizzare. Al primo posto la ricerca degli ingredienti e packaging sostenibili per fare la differenza sempre.

Il must have: la Easy Brow Pencil waterproof & long-lasting per un look naturale, che permette di riempire e sfumare l'are grazie alla punta sottile e alla formula cremosa

Neve Cosmetics

Per una bellezza naturale, pura e magica. Neve Cosmetics è n brand nato nel 2009 nella provincia di Torino che, nel corso degli anni, ha sviluppato ed evoluto i suoi prodotti lanciando sempre nuove formule e prodotti totalmente vegan, bio e cruelty free

Il must have: le matite labbra, dal colore pieno che permette non solo di delineare la bocca ma anche riempirla al meglio per far durare di più il rossetto.

Milk Makeup

Milk Make-up: n brand nuovo e moderno che raccoglie le richieste e le esigenze delle nuove generazioni. Non solo una formula vegana, ma che ha proprietà multitasking che unisce make-up e skincare in un solo prodotto.

Il must have: i blush in crema che donano un aspetto sano e luminoso con una formula layerizzabile e super leggero all'applicazione.

Licia Florio

Se si parla di make-up impossibile dimenticarsi del mondo delle unghie. Licia Florio ha realizzato una linea di smalti vegan che si contraddistinguono sia per gli ingredienti sia per i colori delicati, pastellosi e di tendenza.

Il must have: l'olio per cuticole, oli essenziali di salvia e basilico, arricchiti con fiori secchi di lavanda, erica e petali di rosa.⁠

