Un make up da imitare: che luce e che incanto, Natalia Paragoni

I ncantevole e super luminoso: il make up di Natalia Paragoni è strepitoso e regala uno sguardo super femminile

Luminoso e glossy glossy: il make up di Natalia Paragoni è da imitare subito! Un trucco perfetto per affrontare i primi freddi e decisamente favoloso. L’influncer e fidanzata di Andrea Zelletta ormai da tempo è diventata una trend setter in fatto di beauty.

Originaria della Valtellina, Natalia ha sempre sognato in grande. Appassionata di pittura sin da piccola, ha tramutato questa passione, rendendo il trucco la sua personale forma d’arte. I suoi make up sono sempre semplici, ma di grandissimo effetto. Perfetti per evidenziare lo sguardo e scolpire il volto, illuminandolo.

L’ultimo trucco realizzato da Natalia Paragoni parte proprio dagli occhi, evidenziati dall’ombretto marrone che allunga e da quello pesca che ha lo scopo di “aprire” lo sguardo. Per occhi da cerbiatta, che lasciano il segno, l’influencer opta per un mix perfetto fra eyeliner e matita. Il primo ridefinisce, il secondo crea un effetto cat eye sui toni del marrone e nero, super elegante e femminile. Il risultato è un cat eye soft, con l’eyeliner sfumato con l’ombretto. Un make up occhi completato con il mascara allungante che evidenzia e suddivide le ciglia, rendendole spettacolari.

Natalia Paragoni non ha mai nascosto di apprezzare la bellezza naturale. La compagna di Andrea Zelletta è convinta che lo scopo del trucco sia quello di esaltare i tratti del volto, non nasconderli. Fra i segreti della modella c’è la cura delle sopracciglia. Natalia le sfoggia proprio come Chiara Ferragni, ridefinite grazie al microblading e spettinate in modo elegante con un gel. Il suo prodotto preferito? L’illuminante. Che abbina a un fondotinta, anch’esso illuminante, dalla texture leggera e impalpabile.

Per dare maggiore forza al viso, Natalia applica proprio sotto la guancia il blush, sfumandolo dall’orecchio sino alla zona interna. E le labbra? La Paragoni va pazza per l’overlining, la tecnica usata anche da Kim Kardashian. Questa tecnica è tanto facile da realizzare quanto efficace che consente di ingrandire in modo naturale le labbra attraverso un effetto ottico.

Dopo aver idratato le labbra a dovere (realizzando anche uno scrub), Natalia applica sul contorno delle labbra una matita nude, sbordando appena. In seguito applica un rossetto cremoso, con effetto a lunga tenuta, e completa il tutto con un filo di gloss. Il tocco finale ce lo regala l’hairstyle, un raccolto morbido con un ciuffo illuminato da riflessi biondi che incornicia il volto della top model, valorizzando ancora di più il make up.