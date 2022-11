La vera ispirazione? Il make up totalmente acqua e sapone di Cami Mendes

V uoi essere davvero al top e affrontare l'inverno con stile? Allora dovrai sfoggiare un makeup acqua e sapone come quello di Camila Mendes, un concentrato di fascino super naturale

E se la vera rivoluzione in fatto di makeup fosse davvero la semplicità più assoluta? Beh, a giudicare dall’effetto strepitoso del makeup acqua e sapone di Camila Mendes, verrebbe da dire che si. La naturalezza è il trend più cool a cui fare riferimento. Per sfoggiare un beauty look da lasciare senza fiato e per trascorrere un inverno all’insegna della semplicità e della voglia di mostrarsi esattamente per come si è.

Un makeup no makeup davvero eccezionale, che punta totalmente sulla tonalità naturale dell’incarnato dell’attrice e capace di illuminarne il viso in modo delicato, ben calibrato e dall’effetto wow assicurato. Un trucco semplicissimo da realizzare e che puoi ottenere anche tu in poche mosse da vera makeup artist.

Basta utilizzare i prodotti giusti. Un buon fondotinta della colorazione più adatta alla propria tipologia di pelle, un correttore per uniformare l’incarnato in caso di piccole imperfezioni che si desidera coprire e un leggerissimo tocco di illuminante. Da passare solo sulle gote, per un effetto shine quasi impercettibile ma che regala un fascino unico all’intero beauty look.

Tutto qui? Esattamente! Ma attenzione ai dettagli. Per replicare il look acqua e sapone di Cami Mendes dovrai stare attenta anche alla cura delle tue sopracciglia. Pettinandole in modo da creare un effetto più corposo e regolare e andando a riempire con una matita eventuali vuoti. Poi dovrai passare un leggerissimo strato di ombretto nude o nei toni della terra sulle palpebre (ovviamente sempre in accordo con la tonalità della tua pelle) e un tocco di burrocacao o rossetto mat nei ton nude per le labbra.

E il tuo makeup acqua e sapone è pronto. Per essere sfoggiato in tutta la sua bellezza ma soprattutto per donare massimo risalto ai lineamenti naturali del tuo viso e alle sue infinite sfumature. Un concentrato di di luci, ombre e di tutte le sue adorabili caratteristiche che ti rendono così unica ed eccezionalmente tu.