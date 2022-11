P er i suoi 30 anni Miley Cyrus ci regala un make up favoloso, svelandoci il potere di un look acqua e sapone

Il make up di Miley Cyrus per i suoi 30 anni è un vero e proprio inno alla naturalezza e l’esempio di quanto un trucco acqua e sapone possa essere glam! La cantante e attrice ha celebrato un traguardo importante, scegliendo un beauty look che segna un cambiamento radicale nel suo stile.

Niente glitter o eyeliner grafici che ama sfoggiare spesso, Miley per il suo party di compleanno ha puntato su un make up tanto semplice quanto d’effetto. In uno scatto pubblicato su Instagram vediamo l’artista sorridente di fronte alla sua torta di compleanno e il trucco è favoloso. La Cyrus ha infatti optato per una base luminosa, sopracciglia pettinate alla perfezione, un velo di mascara per esaltare lo sguardo e gloss sulle labbra.

L’ennesima dimostrazione che non servono tanti prodotti per realizzare un make up favoloso. D’altronde ormai da tempo il trucco acqua e sapone è diventato un trend che ha invaso Instagram e conquistato tantissime celebrity. Un make up che dona freschezza e che è in grado di esaltare con estrema discrezione i lineamenti del viso.

Le regole da seguire sono poche, ma tutte fondamentali. La prima prevede di puntare su formulazioni cremose, ideali per idratare l’epidermide e uniformare l’incarnato. La skincare poi è essenziale: se vuoi un trucco perfetto come quello di Miley Cyrus, pulisci e nutri la tua pelle. Scegli prodotti che no ungano, ma siano idratanti, come ad esempio la BB Cream o la CC Cream.

Largo spazio pure al correttore, fondamentale per minimizzare brufoletti e occhiaie. Infine non possono mancare due prodotti: il blush e l’illuminante. Il primo dona un effetto sunkissed favoloso, mentre il secondo è essenziale per valorizzare zigomi, ponte del naso e labbra.

Una volta realizzata la base, come ci insegna Miley Cyrus, non resterà che usare il mascara. Ovviamente black, da passare sia sulle ciglia inferiori che superiori per “aprire” lo sguardo. Quest’ultimo si potrà incorniciare facilmente grazie alle sopracciglia, da definire con matita e gel fissante, facendo attenzione a mantenere sempre l’effetto naturale.

Infine per completare un make up acqua e sapone come quello di Miley Cyrus non resta che truccare le labbra. Il segreto è iniziare dal lipbalm, da applicare picchiettandolo con i polpastrelli. Poi passa a un rossetto nude e infine completa con una passata di golosissimo gloss!