A vere una pelle perfetta senza il fondotinta è possibile e la risposta è nelle CC cream: prodotti ibridi tra make-up e skincare che permettono di perfezionare il viso agendo in maniera positiva. Ecco cosa c'è da sapere.

È uno dei prodotti base della skincare corena, dove la cura della pelle è tutto, e in poco tempo è diventato un prodotto super amato e acquistato in tutto il mondo. È la CC cream, conosciuta anche come Color Correcting Creame, oggi è un prodotto indispensabile per chi vuole un'incarnato curato e luminoso ma preferisce evitare l'uso del fondotinta che, in alcune occasioni, potrebbe risultare troppo pesante o difficile da gestire. Un vero e proprio ibrido, tra skincare e make-up, che mentre aggiunge e affina la pelle la tratta con cura migliorandone alcuni aspetti dall'interno.

CC Cream: cos'è e a cosa serve

Come abbiamo già detto la CC Cream è un prodotto che si posiziona a metà strada tra la crema viso e il make-up. È infatti in tutto e per tutto una crema viso, altamente idratante, e che al suo interno contiene dei pigmenti colorati che permettono di uniformare e levigare l'incarnato.

Formule all in one che, spesso, vengono proposte in due colorazioni, una più chiara e una più scura, visto che i pigmenti contenuti permettono di fondersi facilmente con tutti i tipi e shades di pelle.

Forse avrai sentito già parlare delle BB cream che, come avrai potuto leggere, fanno un lavoro molto simile ma, le CC cream, sono un prodotto decisamente più potenziato. Al loro interno, infatti, è presente una percentuale maggiore di pigmenti oltre a un fattore protezione solare più alto (motivo per cui sono tanto amate dalle skincare lover d'Oriente).

Come usare la CC Cream

Usare la CC cream è più facile di quel che si pensi. Questa, infatti, va applicata semplicemente come una crema viso dopo l'abituale skincare e, se dotata del giusto fattore di protezione solare, non sarà neanche necessario utilizzare un SPF ad hoc.

Per una maggiore copertura o per andare a mascherare i punti critici che spesso caratterizzano il viso, è possibile poi utilizzare un correttore in modo mirato.

Le migliori CC Cream da provare

Pensate per i rossori, altamente idratanti o con fattori di SPF differenti: qui una selezione delle migliori CC Cream da acquistare e da usare 365 giorni l'anno.

Chanel

Con SPF 50 e disponibile in ben 7 tonalità diverse la CC Cream di Chanel è un vero must have. Con acido ialuronico, moringa e Vitamina C promette ben 12 ore di idratazione. L'alto potere coprente permette di avere un viso assolutamente perfetto, ma a questo si aggiunge una delicatissima luminosità.

Kess Berlin

Leggera e facile da applicare, questa CC Cream ha un fattore di protezione solare 30 ed è un vero e proprio beauty essential. Dona un look naturale, fresco e luminoso oltre a correggere i rossori e idratare la pelle de viso, grazie al fiore Hoya Lacunosa.

e.l.f. Cosmetics

Il Camo CC Cream di e.l.f. unisce insieme il correttore al fondotinta per un incarnato naturale e senza errori già alla prima applicazione. Al suo interno peptidi, niacinamide e collagene pensati per rimpolpare, idratare e levigare. Immancabile anche qui il filtro SPF 30.

Douglas

Si chiama Skin Augmenting Foundation ed è pensata per perfezionare l'incarnato. Merito degli ingredienti come l'estratto di ibisco e l'acido ialuronico, che permettono di donare idratazione e combattere l'invecchiamento precoce della pelle. Qui è il fattore solare SPF 50 che andrà a proteggere a fondo la cute evitando i danni del sole.

Face D

Il nome dice tutto: Instant Bright CC Cream. Questo prodotto multitasking permette di avere un incarnato super luminoso e levigato in un solo instante. Sono, infatti, i pigmenti intelligenti a correggere con effetto immediato le discromie e le imperfezioni.

Erborian

Una crema colorata diversa dalle altre già dalla sua consistenza: la CC Water À La Centella è infatti in gel. Ideale per le pelli più sensibili, questa CC cream sfrutta le proprietà della Centella Asiatica, amatissima in Corea, per un'incarnato senza errori. La sua texture leggera, poi, è l'ideale per chi cerca un prodotto quasi impalpabile.

It Cosmetics

Non solo un prodotto idratante e colorato, ma anche un primer pensato per minimizzare i pori e un siero idratante anti-età. Questa CC+ cream con SPF 50 è l'ideale per chi desidera Your Skin But Better: un vero prodotto multitasking da avere sempre a portata di mano.

MÁDARA

Una formula setosa e quasi invisibile, che permette di aggiungere numerosi benefici per la pelle. Corregge le imperfezioni della pelle, uniforma l'incarnato, attenua le macchie scure, i rossori e illumina le pelli spente ed opache., Non meno importante, poi, l'azione di barriera nei confronti dell'inquinamento urbano e il rafforzamento del microbiota cutaneo.

Skon

Una formula naturale che non solo colora e idrata, ma lascia un incarnato opacizzato e uniforma. Da usare al posto del fondotinta, ma anche come base trucco per correggere le discormie e ridare luce alla pelle spenta. Tra gli ingredienti più importanti: il burro di karatè, l'acido ialuronico, l'estratto di lavanda e quello di betulla.