Che make up Bianca Balti e Camihawke: due stili tutti da imitare

B ianca Balti e la content creator Camihawke hanno un approccio diverso al make up ma in entrambi i casi i risultati sono stupefacenti

Anche se mode e tendenze beauty sono spesso vorticose e si susseguono alla velocità della luce, la regola da non dimenticare mai è che non sia necessario seguirle ad ogni costo ma trovare il proprio stile senza affannarsi eccessivamente. Ovvio, sperimentale è bellissimo e fa bene all’umore, ma si può essere cool anche rimanendo fedeli alla propria personalità. A dimostrarcelo sono anche molte celeb, che pur osando di tanto in tanto, stanno negli anni portando avanti un’idea di make piuttosto omogenea. È il caso di Bianca Balti e Camihawke, recentemente insieme in una puntata del format della top model: A letto con Bianca.

Il make up look delicato di Bianca Balti

La padrona di casa dello show ci ha abituate da sempre a make up look estremamente puliti e minimal, tanto che perfino nelle occasioni più glam è raro vederla con numerosi strati di trucco. Anche in questa occasione è rimasta fedele alla sua linea, a partire dalla base. Il suo incarnato è infatti piuttosto chiaro e per farlo esaltare ha scelto di stendere su tutto il viso un fondotinta, o una bb cream, dal finish super glow, che ha esteso anche alla zona del décolleté e delle spalle, così da dare ancora più enfasi al luccichio delle spalline dell’abito. Poi è bastato un po’ di blush rosato a dare quell’effetto bonne mine invidiabile che la contraddistingue. Le labbra per Bianca sono rigorosamente nude e in questo caso il rossetto scelto contiene una leggera punta di rosa.

Unica deroga al rigore beauty della modella? Un ombretto argento glitter pazzesco che accende il suo sguardo magnetico.

I colori caldi di Camihawke

Tutt’altro mood quello di Camihawke, che da sempre sceglie prodotti dei colori della terra, perfetti per esaltare i suoi capelli rosso fuoco. La sua base è leggermente più mat rispetto a quella di Bianca, nonostante abbia anch’essa punti luce strategicamente distribuiti in alcune parti del viso.

A farla da padrone nel suo beauty look sono nuance che virano verso arancio e mattone, usate sia per le labbra, che Camihawke esalta con un rossetto opaco, sia sugli occhi, con un ombretto sfumato. Ma la caratteristica principale del viso di Camilla sono i suoi occhi da cerbiatta, che ottiene con un ombretto marrone scuro usato come eyeliner e sfumato verso l’esterno e tantissimo mascara sia sulle ciglia superiori sia su quelle inferiori.