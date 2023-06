Iconica: fra nail art e glow skin Hailey Bieber è (ancora) una vera ispiratrice

L uminosità, colore e voglia di osare. Hailey Bieber è ufficialmente la musa ispiratrice per i beauty look dell'estate.

Estate fa rima con una sola parola, tendenze. E in questo la stupenda Hailey Bieber sa davvero il fatto suo e non smette mai di dimostracelo. Un esempio? Beh, in effetti in questo caso ne abbiamo ben due perché la modella e influencer nelle sue ultime foto postate sul suo profilo Instagram ci ha donato una doppia ispirazione da cui è impossibile non rimanere estasiati.

Di cosa si tratta? Senza dubbio della sua glow skin e delle nail art da capogiro e super cool immortalate negli scatti pubblicati da Hailey e che si sono accaparrati in un secondo milioni di like! Ma partiamo dal makeup della modella e dalla sua pelle effetto glow assolutamente irresistibile. Un trucco che valorizza la naturalezza dei lineamenti e che punta sulla semplicità ma in versione luminosa.

Un must have per l’estate e per un beauty look con effetto “baciata dal sole”. Semplice da realizzare ma dal finish assicurato. Dopo un’attenta skincare (che in estate deve essere ancora più delicata e mirata) dovrete semplicemente uniformare l’incarnato con un fondotinta leggerissimo e della stessa cromia del vostro incarnato (si, l’abbronzatura conta nella scelta della nuance giusta). Per poi finire il tutto con una passata di blush o di illuminante sulle gote, ma sempre senza esagerare. Giusto uno velo, che non appesantisca il volto ma che, anzi, gli doni leggerezza e un effetto shine eccezionale.

Ed eccoci arrivare al secondo punto di forza del beauty look di Hailey Bieber, la manicure e ben due nail art impossibili da non voler imitare. La prima nei toni del rosa, del viola e fino all’oro, realizzata mixando tra loro stili diversi,. Dalla marble nail art, all’effetto grafico e fino alla classica french manicure ma con una lunetta extra large. Una nail art romantica e super originale.

La seconda in versione più sportiva, colorata e che punta ai grafismi, unendo motivi e colori diversi e creando un effetto sorpresa davvero unico. Ma sempre optando per delle unghie a punta in versione super long. Per sfoggiare delle nail art che non hanno paura di osare sotto nessun punto di vista.

Come dire, Hailey Bieber ci ha davvero aperto le porte alla voglia di sperimentare, a voi solo il compito di varcarle e di sfoggiare dei beauty look iconici e che sapranno suscitare un sonoro wow a ogni vostra apparizione.