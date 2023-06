Ponytail alta, make up luminoso: che chic il beauty look di Valentina Ferragni

S emplice ma d'effetto, la ponytail alta e il beauty look di Valentina Ferragni sono un concentrato di fascino da copiare subito.

Un’acconciatura tre le più semplici in assoluto ma che saprebbe rendere elegante e raffinato qualsiasi tipo di look. La ponytail alta è davvero la prova che, anche in fatto di capelli, l’estate è alle porte. E se realizzata in versione chic come quella sfoggiata da Valentina Ferragni, allora il successo è davvero assicurato.

Un hair look super easy ma dal fascino unico e che, nel caso dell’influencer, è stata realizzata con una riga centrale. Un dettaglio che valorizza ancora di più il suo volto e che rende questa ponytail ancora più elegante e piena di charme.

Dopo tutto è noto che la coda alta è l’acconciatura che maggiormente mette in evidenza i tratti del viso. E anche la bella Valentina a quanto pare lo sa bene. E con un risultato così c’è solo da prendere spunto. Ma attenzione, perché oltre alla sua stupenda ponytail alta, per realizzare un beauty look come quello della Ferragni è necessario anche un piccolo tocco di makeup sapientemente posizionato.

Dopo tutto cosa sarebbe un beauty look perfetto senza un po' di luce a valorizzare il tutto? Ecco perché, se volete copiare in tutto e per tutto questo straordinario beauty look, dovrete anche mettervi all’opera con pennelli e prodotti makeup dai colori tenui ma dall’effetto da capogiro. Dopo aver uniformato il volto con una passata di fondotinta e correttore (solo dove e se necessario), non dovrete far altro che darvi una leggera passata di blush sulle gote, per garantirvi un effetto “baciata da sole” super delicato e naturale.

Poi, valorizzate lo sguardo con un cat eyeliner da urlo, una bella passata di mascara volumizzante e un leggero strato di ombretto nei toni del rosa. E finite il vostro strepitoso makeup con una leggera applicazione di rossetto nei toni ciliegia e dal finish opaco. Ottimo per regalarvi un trucco super delicato, dai tratti romantici e assolutamente luminoso.

Come dire, pochi e semplici gesti ben calibrati ma che vi diano un risultato impossibile da non voler imitare. Proprio come quello sfoggiato da Valentina Ferragni, chic, elegante e dall’effetto shine.