O de alla luminosità, i beauty look di Francesca Ferragni e delle sue damigelle hanno conquistato tutti all'insegna della raffinatezza delicata e senza tempo

Luminosità, freschezza, effetto glowy delicato e super chic, sono questi i punti chiave dei beauty look con cui Francesca Ferragni e le sue damigelle d’onore hanno incantato il Castello di Rivalta. Il matrimonio della seconda delle sorelle Ferragni è diventato virale sul web e ha conquistato le copertine delle riviste di settore non solo per i magnifici abiti firmati Atelier Emé, ma anche per i makeup raffinatissimi.

Glowy e fresco: il Latte makeup conquista proprio tutti

Parola chiave? Radiosità. Sembra essere questa la cifra stilistica alla base della realizzazione di sei beauty look (quello di Francesca, della sue quattro damigelle e delle sue testimoni di nozze) super virali. Partiamo proprio dalla sposa, che ha sfoggiato una tendenza assoluta della prossima stagione. Parliamo del latte makeup.

Una combinazione di highlighter, bronzer in crema e sfumature di ombretti caldi dai colori della terra che enfatizzano l’incarnato valorizzando in maniera delicata i volumi e donando un aspetto fresco, riposato e luminoso, senza eccessi. Naturale e al contempo raffinatissimo, questo trend ha conquistato anche le testimoni e le damigelle, in particolare Chiara e Valentina. Emozionate e commosse all’arrivo della sposa, le due sorelle hanno dimostrato che il trucco era decisamente waterproof. Nonostante la commozione infatti, è rimasto intatto e a prova di flash!

Audace e sexy è stata invece la controparte serale dei makeup arricchiti con dettagli più strong e d’impatto. A partire proprio dalla sposa che ha mantenuto il finish naturale e luminoso del makeup originario, enfatizzandolo con punti luce strategici e con una linea di eyeliner più marcata. E che dire di Chiara e Valentina?

La più piccola delle sorelle Ferragni ha mantenuto inalterato il suo makeup giocando anche lei con un semplice, ma elegantissimo cat eyes. Chiara invece ha osato maggiormente attingendo all’allure misteriosa e seducente dell’abito indossato per l’after party e ispirandosi proprio a quest’ultima per il makeup. Rossetto rosso e linea di eyeliner bold sono stati i tratti distintivi del suo trucco magnetico, un omaggio alle dive della vecchia Hollywood da parte di una delle indiscusse dive dei nostri tempi.