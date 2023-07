V alentina Ferragni su Instagram svela il beauty look che adoreremo tutte quest'estate!

Wet hair e una nail art latte: Valentina Ferragni ci regala il beauty look top dell’estate. Perfetto per brillare e sedurre, fra feste in spiaggia e party a bordo piscina. La sorella di Chiara Ferragni è una vera fan del trucco shine e anche questa volta non si smentisce, svelando su Instagram un make up strepitoso.

Per lei sguardo in primo piano, grazie a un ombretto shimmer sui toni del bronzo e del sabbia, abbinato a una dose generosa di mascara. Il segreto in più? Un filo di prodotto anche sulla rima inferiore dell’occhio, per “aprire” letteralmente lo sguardo e sopracciglia leggermente spettinate. A completare il beauty look i capelli effetto wet di gran moda nell’estate 2023. La chioma effetto bagnato d’altronde è un must, l’ideale per affrontare i tantissimi impegni estivi, fra aperitivi e serate infinite.

Per ottenere l’effetto wet basta poco, l’importante è seguire alcuni step fondamentali. Innanzitutto parti dal lavaggio, scegliendo shampoo e conditioner adatti, con un effetto anti-frizz. In questo modo riuscirai a ottenere una base liscissima e morbida. A questo punto bagna tutti i capelli, dalle radici sino alle punte in modo uniforme, optando per un prodotto ad hoc.

Se sogni un hairstyle che duri a lungo scegli uno styling gel a lunga tenuta: distribuiscilo su tutti i capelli, aggiustando la quantità sulla lunghezza. Usa un pettine per portare all’indietro i capelli, avendo sempre cura di non creare divisioni. Vuoi un look maggiormente strutturato? Allora segui la ripartizione naturale dei capelli, scolpendoli con i denti di un pettine in legno. Mossi con effetto surf oppure super scolpiti, i capelli wet sono una garanzia per chi cerca un look glam.

Abbina il wet look ad una nail art latte, perfetta per esaltare l’effetto bagnato. Le milky nails sono la manicure perfetta per chi ama le unghie a mandorla ed è in cerca di una soluzione che esalti la bellezza delle mani in modo discreto. Il bello di questo beauty look e che può trasformarsi facilmente, consentendoti di passare dal giorno alla sera in pochi semplici passi. Aggiungi un pizzico di gloss, tanto mascara, ma soprattutto un illuminante per affrontare un party importante. Durante il giorno invece opta per un ombretto più leggero, ma sempre shine, che ti consenta di brillare anche in ufficio, regalandoti le giuste vibes per affrontare gli impegni quotidiani.