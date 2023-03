C hiara Ferragni a Parigi ci regala un beauty look favoloso, svelando i trend make up della prossima stagione

Per il suo ritorno a Parigi, Chiara Ferragni sceglie un beauty look favoloso che è un inno alla moda e alla bellezza. L’imprenditrice digitale è volata in Francia per sole 24 ore per prendere parte alla sfilata di Louis Vuitton.

Per l’occasione Chiara ha sfoggiato un look super fashion con maxi blazer, gonna nera a vita alta e stivali. Un outfit impreziosito da dettagli in oro – dalla collana a maglia larga alla fede nuziale – e dalla borsa red a mano. Ma anche dal beauty look strepitoso realizzato grazie all’aiuto del suo team di fiducia composto dal make up artist Manuele Mameli e l’hairstylist Andrea Missiti.

Chiara ha voluto puntare tutto sullo sguardo, con un make up occhi grafico realizzato con eyeliner e ombretto. L’influencer non ha mai nascosto di amare molto questa tipologia di trucco, perfetta per evidenziare le sue iridi azzurre. Il segreto? Creare una linea precisa che permetta di “allungare” l’occhio, regalando uno sguardo da cerbiatta.

La matita nera nella rima inferiore è un must, perché intensifica ancora di più lo sguardo, ma rappresenta anche un rischio, come ben sappiamo tutti. Spesso infatti il pigmento nero tende a sciogliersi, creando un fastidioso “effetto panda”. Per evitare che questo accada basterà fissare il colore della matita con un ombretto, picchiettandolo leggermente e – come nel make up di Chiara – sfumandolo.

Ma la grande novità nel beauty look della Ferragni non è solo lo sguardo magnetico, bensì le labbra. Dopo la sorella Valentina, anche l’imprenditrice si è lasciata stregare dal rossetto sfumato. Un vero e proprio must per la prossima stagione, soprattutto se realizzato insieme alla tecnica dell’overlining. Preparatevi, perché le blurred lips saranno l’ossessione della prossima stagione. Sia in versione red passion, come quelle di Valentina, che in quella più soft come quella scelta da Chiara.

Per realizzare questo trucco labbra d’altronde basta poco, ma il risultato è garantito. Il primo step? Una idratazione completa della bocca, con scrub e prodotti nutrienti per evitare che si formino antiestetiche pellicine. In seguito non resterà che applicare la matita labbra con la tecnica overlining, ossia qualche millimetro oltre il contorno, e sfumare con le dita il lipstick nella zona interna. Un make up che consente tante interpretazioni e la possibilità di giocare con le nuance in base alle esigenze. La scelta di Chiara, come sempre, va su colori naturali, dal rosa al nude, inno alla natural beauty.