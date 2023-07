Eyeliner quasi rétro, glowy skin, overline lips: che top il beauty look di Levante

B eauty look estivo da capogiro ma con il minimo sforzo? Ecco perché Levante è la nostra musa ispiratrice da copiare subito.

Non ci sono dubbi, la regina dei look estivi è lei, Levante. E ce lo dimostra con assoluta nonchalance in una delle sue ultime foto postate su Instagram. Uno scatto che la ritrae sempre bellissima e con un beauty look che fa sognare al primo sguardo.

Un trucco che richiama al passato. Con un eyeliner dai tratti retrò e che le dona un fascino unico e assolutamente da copiare. Ma che è anche un concentrato di luminosità, grazie all’effetto glow skin del volto e a un trucco labbra che non lascia nulla al caso. Insomma, se l’intento di Levante era quello di non passare inosservata ma come se nulla fosse, possiamo ben dire che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. E che siamo tutte pronte a farci ispirare da lei.

Come? Per esempio partendo proprio dalla base viso e ricreando un effetto super luminoso come quello della cantante. Per farlo dovrete applicare un buon fondotinta per uniformare la carnagione e un illuminante o un blush dall’effetto shine sulle gote. Uno stratagemma che rinfresca l'incarnato e che rende la pelle radiosa in un istante.

Una volta fatto, eccoci prontissime per valorizzare lo sguardo, optando per un makeup retrò come quello di Levante e puntando su un eyeliner nero. Da applicare solo sulla rima superiore, realizzando una piccola ala ai lati dell’occhio. Per un effetto super con il minimo sforzo.

Infine, altro punto forte del beauty look di Levante sono le labbra. Da impreziosire nei toni nude e rosati e con un trucco overline lips da capogiro. Un makeup da realizzare disegnando il contorno delle labbra con una matita, avendo cura di tracciarlo leggermente sopra la sua linea naturale. E andando poi a riempire le labbra con il rossetto scelto, creando un effetto rimpolpante davvero eccezionale e da copiare subito.

Insomma, non vi resta che munirvi dei prodotti giusti e di correre a truccarvi, per sfoggiare un beauty look in stile Levante e ammaliare chiunque vi osservi.