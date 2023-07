H ailey Bieber ci rivela come sfoggiare il latte makeup, il trend beauty del momento che ha conquistato Tik Tok (e non solo)

Hailey Bieber su Instagram ci svela come sfoggiare il latte makeup, il beauty trend dell’estate, virale su Tik Tok. Un trucco caldo e avvolgente, sui toni del cappuccino e del caramello, in grado di regalare al viso un aspetto luminoso e abbronzato.

Il beauty trend del momento ha conquistato tantissime star, compresa Hailey Bieber, che sui social ci rivela il risultato del latte makeup, una vera ossessione per makeup artist, influencer e beauty addicted. Cosa rende questa tecnica speciale? L’effetto sfumato – grazie a un uso sapiente dei pennelli – sui toni caldi del bronzo, l’ideale per esaltare al massimo la pelle abbronzata. Il bello di questa tecnica è che dona un aspetto assolutamente naturale, ma super luminoso.

Da dove arriva questo trend? In realtà a crearlo – ormai nel lontano 2018 – è stata Tanielle Jai, make up artist e creatrice di un trucco effetto abbronzato sui toni del caramello. Un beauty look divenuto virale dopo qualche anno e diffuso su Tik Tok e Instagram con un hashtag apposito.

Come si realizza il latte makeup? Gli elementi essenziali per ottenerlo sono fondotinta, illuminante e terra. Prodotti che, combinati fra loro, donano un effetto abbronzato e glow. Si inizia con una base leggerissima realizzata con il contouring, perfetta per scolpire al meglio il viso. In seguito si comincia a illuminare i punti strategici come l’angolo interno dell’occhio, gli zigomi e la zona alta delle sopracciglia. In quest’area andrà applicato un ombretto in un colore caldo come arancio, marrone oppure rosa, da esaltare con un finish shimmer.

Il segreto per il tocco finale ce lo fornisce proprio Hailey Bieber che completa il makeup con un tratto di matita sfumato e tanto mascara, l’ideale per rendere penetrante e intenso lo sguardo. Un trucco in più sta nel disegnare le lentiggini, appena accennate, su zigomi e naso, utilizzando una semplice penna per sopracciglia. Una tip favolosa per dare ancora di più l’idea che la tua pelle sia stata baciata dal sole.

E se la luce è senza dubbio il fil rouge del latte makeup non possono mancare le labbra super gloss e in stile anni Novanta, nelle tonalità rosewood, nocciola, mattone oppure cappuccino. Applica la matita nella zona alta delle labbra, sottolineando l’arco di cupido e il labbro inferiore, poi sfuma con un pennello fluffy. Infine termina con un pizzico di gloss bronzo, caramello oppure oro per brillare al massimo nelle notti estive.