B ella Thorne svela su Instagram un beauty look strepitoso, perfetto per affrontare l'estate

Sensuale e al tempo stesso semplice: il beauty look di Bella Thorne è favoloso, assolutamente da copiare per l’estate. L’attrice e cantante su Instagram si diverte a svelare i suoi make up. Quando si parla di bellezza infatti Bella sa come stupire i suoi follower, alternando foto al naturale con trucchi shimmer a base di glitter e con colori vivaci. A fare la differenza è il mood, con il suo atteggiamento sensuale e da ragazza della porta accanto.

L’ultimo scatto pubblicato sui social ci svela un make up imperdibile. In vacanza in Sicilia, Bella ha deciso di esaltare la sua strepitosa abbronzatura con un velo di blush, illuminante e ombretto pink. E se lo sguardo è sottolineato da un ombretto pink, sono le labbra a catturare l’attenzione grazie a overlining e gloss ciliegia. Il red è il colore dominante del beauty look di Bella Thorne, che torna anche sulle unghie a mandorla di un rosso vibrante e very chic.

Come imitare il beauty look dell’attrice? L’importante è puntare sui prodotti giusti. Bella parte proprio dalle labbra, idratandole in profondità con un prodotto super luminoso e idratante. Il consiglio è quello di usare un olio labbra con una formulazione a base di emollienti e leggermente colorato, per dare una nota di colore sin dalla prima passata.

L’attrice d’altronde adora i make up colorati, perfetti per mettere in risalto i suoi capelli rossi. Sceglie spesso i toni del verde o del blu, ma anche il viola e il pink. Tonalità ideali per affrontare con il giusto sprint l’estate, fra giornate in spiaggia e feste a bordo piscina. Il suo segreto? Per equilibrare il make up opta spesso per una base viso super leggera. Largo spazio dunque a creme colorate dalla texture impalpabile e un pizzico di blush.

Un prodotto che non manca mai nel beauty case di Bella è il rossetto, da scegliere in tonalità accese sia matt che shine. Con un effetto pump regalato dalla matita e dall’uso di prodotti idratanti, accompagnati da trattamenti ad hoc. L’ex stellina Disney adora il rosso che usa per esaltare anche il make up più nude e semplice. E la manicure? La Thorne le adora lunghe e al naturale, mentre quando ha voglia di colori pop opta per una copertura in acrilico con una nail art very bold.