Cos’è il blush draping e come si realizza

U na guida facile e veloce al blush draping: quando per scolpire il viso non servono più bronzer e contouring, ma solo un blush

Cos’è il draping?

Nato negli anni ’70 e molto in voga negli anni ’80 e ’90, il draping è una tecnica che mira a scolpire il viso semplicemente tramite l’uso del blush, anziché con l’utilizzo di tonalità neutre e marroni (fredde) del contouring e (calde) dei bronzer.

Con un solo prodotto quindi, è possibile ottenere un look completo e romantico senza bisogno di una marea di prodotti da stratificare e sfumare: in più è perfetto per l’estate se vuoi ottenere quell’effetto sunkissed a cui tutti ambiscono, senza bisogno di doverti scottare le guance. Derivato dall’inglese draping, cioè drappeggiare, il draping (detto anche blush contouring) definisce e risalta in maniera morbida e delicata - esattamente come un drappeggio -, la struttura ossea del nostro viso, regalandoci di conseguenza un effetto etereo e dall’aria pittoresca, degno della più bella Venere di Botticelli.

Come si realizza?

Il draping, come abbiamo visto, consiste nell’enfatizzare, scolpire e liftare il viso mediante l’uso esclusivo del blush: per realizzarlo a casa puoi scegliere di usare una sola tonalità per tutto il viso, oppure mischiarle e alternarle in gradazione fra loro. Se sei alle prime armi, il nostro consiglio è di iniziare a sperimentare con dei blush in polvere altamente sfumabili, per evitare che si formino macchie o strutture indesiderate: in caso contrario via libera anche ai blush liquidi o in crema!

Infine, in linea generale, il draping presenta quattro tecniche differenti, più famose:

Il Color Fever

Il Color Fever, è forse fra tutte, la tecnica più popolare e conosciuta dal grande pubblico, grazie a editoriali di moda e sfilate varie. Decisamente editorial e colorful, si ottiene applicando il blush solo sulla zona degli occhi e del contorno occhi. Inizia partendo dalla parte superiore dell'arcata sopraccigliare e sfuma bene fin sotto l'occhio, creando una specie di “cerchio” verso gli zigomi. Se preferisci, applica il blush sulle palpebre come ombretto per un risultato più omogeneo.

Il Lift Glow

Lo dice il nome, il Lift Glow serve per “sollevare” i lineamenti e lo si fa usando due blush diversi in gradazione fra loro: applica il blush più strong nella zona del viso in cui prima apricavi solitamente il bronzer, facendo risaltare bene gli zigomi, e posiziona il blush dalla tonalità più soft e tenue sulle tempie e sui lati del collo. In questo caso puoi utilizzare per gli zigomi un blush in crema che donerà un bell’effetto wet e glowy, mentre sulle tempie e sul collo prediligi un blush in polvere dalla texture vellutata e setosa.

Il Balancing Glow

La tecnica del Balancing Glow è ideale per andare a riequilibrare le proporzioni del viso: applica con un pennello il blush (meglio se tutto dello stesso colore) sia sopra l'arcata sopraccigliare, che sugli zigomi, sul ponte nasale, sulla punta del mento e sui lati del collo.

Lo Sculpting Glow

In un’epoca in cui va di moda avere un viso scolpito (per intenderci, alla Kate Moss) la tecnica dello Sculpting Glow sarà la tua alleata di bellezza numero uno. Come per il Lift Glow, anche in questo caso dovrai usare due blush dalle colorazioni diverse: applica un blush fucsia/prugna poco sotto i pomelli delle guance, mentre con un blush rosato/pesca scurisci i lati della fronte e la mascella.