Morbidezza e luminosità: che chic (e da imitare) le onde di JLo

V oglia di sfoggiare un hairlook da capogiro e che vi faccia splendere? Le onde di JLo sono l'acconciatura da copiare subito.

Che chioma e che stile! Le onde di JLo sono davvero l’acconciatura che stavamo aspettando per regalare un fascino eccezionale ai nostri capelli durante questa calda estate 2023. Un hairlook che sprigiona luminosità e morbidezza, che avvolge il volto come una preziosa cornice e che, tra un riflesso e l’altro, incanta chiunque lo osservi.

Un colore eccezionale, castano con schiariture bionde, ben calibrate e posizionate a regola d’arte. Per garantire all’iconica JLo un look sempre impeccabile e dal fascino ineguagliabile. O forse no. Perché nell’ultima foto postata sui suoi profili social, la cantante e attrice americana è stata superata niente di meno che da se stessa. Con delle onde che rendono la sua chioma un concentrato di charme, sensualità e donandole un effetto chic davvero da urlo.

Come dire, solo le onde di JLo potevano superare una chioma già di per sé perfetta. E a noi non resta che copiare questo hairlook in ogni singolo dettaglio per provare a ottenere un look simile e un risultato da dieci e lode. Come? Ovviamente replicando le onde di JLo anche sulle nostre chiome.

E per farle non serve poi molto, soprattutto vista la stagione. Dopo aver lavato bene la chioma, infatti, vi basterà legarla in delle trecce morbide. Per garantivi delle onde ampie, naturali e che interessino tutte le lunghezze. Lasciate asciugare i capelli naturalmente o con un piccolo aiuto di phon, giusto per dare la piega alla chioma. Una volta che i capelli saranno asciutta, poi, slegate le vostre trecce e aprite bene ogni ciocca con le dita. Ed ecco le vostre onde alla JLo, pronte per essere mostrate e sfoggiate in tutta la loro bellezza.

Un’acconciatura che emana fascino e morbidezza e che è in grado di impreziosire ogni vostro look con il minimo sforzo, da abbinare a un makeup naturale, che segua i vostri colori naturali e che vi doni la massima luminosità a ogni vostro gesto. Per un look che non passi mai inosservato e che vi faccia sentire delle vere star.