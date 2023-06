Onde morbide e brillanti: la chioma di Diletta Leotta è un inno all’estate

I n cerca di ispirazione per le vostre chiome estive? Le onde morbide di Diletta Leotta sono il must have della stagione alle porte!

Se è vero, come dicono, che la gravidanza dona luminosità e delicatezza al volto di ogni donna, è chiaro che Diletta Leotta ne è la degna testimonial. Un aspetto che è reso ancora più accentuato dall’acconciatura scelta della conduttrice e postata direttamente sul suo profilo Instagram. E che pare stia piacendo molto ai suoi tanti ammiratori e follower.

Un concentrato di onde morbide e che sembrano brillare alla luce del sole, donando al suo intero beauty look un aspetto radioso, E al suo stile una sinuosità assolutamente irresistibile. Come dire, Diletta Leotta è stupenda sempre ma con queste onde lo è ancora di più.

Se anche voi state pensando di realizzarle, quindi, sappiate che potreste andare incontro a un milione di sguardi in cerca del vostro segreto di bellezza per una chioma da urlo. Un segreto che sta solo nell’abile utilizzo di una piastra o, meglio ancora, optando per un mosso naturale semplice da realizzare e che non prevede l’utilizzo del calore.

E i modi per ottenere delle onde morbide naturali alla Diletta Leotta sono davvero molti. Per esempio potete optare per il più classico dei metodi, utilizzando dei bigodini di dimensioni diverse a seconda della ciocca che andrete ad arrotolare. O ancora realizzando delle trecce e asciugando i capelli (o lasciandoli asciugare durante la notte o all’aria aperta), per poi scioglierle e ottenete delle onde morbide e leggere come quelle della nota conduttrice.

Ma non solo, perché per replicare l’hairlook sfoggiato da Diletta Leotta è possibile far affidamento anche sulla vostra abilità nel realizzare dei bellissimi torchon. Avendo cura di arrotolare i capelli, di lasciarli umidi e di aspettare che si asciughino per poi scioglierli.

Così facendo potrete ottenere delle onde assolutamente eccezionali e sfoggiare un hairtsyle come quello di Diletta Leotta. Vera musa ispiratrice per l’estate e garanzia di successo se si vuole sfoggiare una chioma che non passi inosservata e che vi regali un fascino a dir poco eccezionale.