S uper glow e luminoso: il beauty look di Meghan Markle (apparsa in pubblico in versione gold) è favoloso!

Onde morbide, make up glow e colpi di luce: Meghan Markle punta su un beauty look super luminoso e gold per la sua ultima apparizione in pubblico. La moglie di Harry dopo l’incoronazione di Carlo III è tornata a mostrarsi ai Women of Vision Awards della Ms Foundation.

Dopo aver sfoggiato un beauty look naturale durante una sessione di trekking e ad un evento per la fondazione Archwell, l’ex attrice ha svelato la sua versione più glamour. Fasciata in un abito gold firmato Johanna Ortiz, a tubino e strapless, con un micro cut-out, Meghan è salita sul palco per ritirare un premio per il suo impegno nel difendere e dare potere alle donne.

Per completare il suo look, Meghan ha optato per un paio di sandali con tacco a spillo by Tom Ford e orecchini preziosi. Il tocco speciale? Un make up in stile old Hollywood, decisamente favoloso. Per replicare il beauty look delle dive del cinema e icone di bellezza, la Markle ha puntato tutto sulla luce, scegliendo un ombretto shimmer gold per evidenziare lo sguardo, eyeliner e una dose generosa di mascara. Per le labbra Meghan ha optato per un lucidalabbra, lasciandole scintillanti, ma naturali.

Il suo punto di forza? Una pelle glowy e luminosissima. Merito di Sarah Chapman, la facialist di fiducia della moglie di Harry che da sempre si prende cura del suo viso con trattamenti facciali ad hoc in grado di esaltarne il bagliore naturale. Fresca, radiosa e tonica, la pelle di Meghan è così bella da emanare luce e farla apparire meravigliosa.

Il merito è di una skincare routine specifica e di trattamenti che puntano a esaltare il glow naturale. Il primo step è la detersione che consente di eliminare l’effetto stanchezza e drenare al meglio la pelle. Meghan utilizza poi la tecnica della stratificazione dei prodotti, partendo da quelli che hanno una texture delicata per arrivare a quelli più strong. La Markle non dimentica mai la zona del contorno occhi, ma soprattutto cura anche collo, spalle e décolleté, zone spesso trascurate, ma che subiscono comunque l’azione dei raggi solari e sono sottoposte all’invecchiamento.

Quali sono i prodotti beauty a cui Meghan non può rinunciare? Il tea tree oil, che tiene sempre in borsetta per ogni evenienza, una crema idratante da usare quando ne ha bisogno e un ombretto shimmer sui toni del marrone per creare in pochi minuti il suo smokey eyes preferito.