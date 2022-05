D a usare o no? Quando usarlo? Come usarlo? Queste e altre domande a tema siero viso (senza dimenticare i best of del momento)

Retinolo, Acido ialuronico, schiarente, Vitamina C e non solo: ormai abbiamo imparato che il siero viso è uno step fondamentale di ogni skincare routine che si rispetti.

Questo prodotto, solitamente sotto forma di fluido fresco e leggero, viene applicato dopo la detersione e il tonico e prima della crema viso. Il tonico, oltre a preparare la pelle a ricevere la crema, è un vero boost di principi attivi e permette, anche, aumentare il potere stesso delle formule contenute nei fluidi successivi.

Le funzioni sono tantissimi e, i prodotti presenti sono infiniti, per questo motivo abbiamo deciso di selezionare i migliori sieri viso da comprare online che cambieranno la tua pelle, ma tu ricorda di applicarli con costanza.

Face D

ROC

Dei mini shot pensati per una pelle più rimpolpata già al primo utilizzo: il Multi Correction Hydrate + Plump Siero Viso in Capsule è composto da micro sfere di Acido Ialuronico che possono moltiplicare il volume fino a 30 volte. Uno ialuronico con molecole di peso medio e basso per un viso visibilmente più levigato e più idratato.

111SKIN

Il Rose Gold Radiance Booster è stato formulato per lenire le pelli più delicate. Con acqua di fiori di rosa e oro puro da 24K, ridarà vita ai visi spenti che cercano un trattamento illuminante. L'estratto di rose agirà grazie al suo potere antinfiammatorio, mentre l'oro aggiungerà una finitura radiosa e lavorerà come antiossidante contro UV e inquinamento.

AHAVA

Da usare nella skincare routine della sera per sfruttare il naturale processo notturno di rinnovamento della pelle, questo siero illuminante e rigenerante Age Control ti aiuterà a eliminare le macchie scure e le linee sottili del viso.

The Ordinary

Pensato per correggere le imperfezioni, il siero Salicylic Acid 2% Anhydrous Solution, è un vero toccasana per liberare e pulire i pori. A base di acido salicilico anidro al 2% che andrà ad esfoliare e levigare la pelle, eliminando le irregolarità e ottenendo un incarnato meno arrossato e più uniforme.

Sunday Riley

Alla ricerca di un siero dalla texture più consistente? Allora il Good Genes Glycolic Acid Trt è la soluzione perfetta. La sua funzione, grazie all'alta presenza di acido glicolico purissimo, permetterà di migliorare i danni da sole o i segni causate dalle imperfezioni. Le molecole di acido glicolico, entreranno in profondità rimuovendo le impurità. Ottimo anche per le pelli sensibili vista la presenza di estratto di fico d’India che lenisce, nel mentre, la pelle.

Drunk Elephant

La vitamina C è uno degli ingredienti più oti all'interno dei sieri per il viso. Questo ingrediente ha una vera e propria azione illuminante e il C-Firma Fresh Day Serum è la nuova formulazione ancora più stabile per l'uso. Fornito con due fiale (una a base di siero liquido e una fiala con l'acdio ascorbico in polvere) che devono essere miscelate per un uso fresco al momento dell'apertura.

Dermalogica

Il Power Bright Dark Spot Serum ti aiuterà a dire addio alle macchie scure. Merito della Niacinamide e dell'Esilresorcinolo per migliorare l'aspetto della pelle, il Fungo Shitake, illumina la pelle e l'Ashwagandha leviga e offre benefici antiossidanti.

Kiehls

Impossibile non parlare del siero al retinolo, come il Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum, che promuove il rinnovamento cellulare. Formulato per applicare micro-dosi di retinolo puro questo andrà a migliora l'aspetto delle rughe, affina la grana della pelle e rassoda la pelle.

