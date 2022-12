L a shopping list che stavi cercando per avere capelli perfetti senza rovinarli in alcun modo

Realizzare le onde senza calore è il sogno di molti. Questa è la piega più amata e replicata, ma richiede spesso l’uso di piastre e strumenti riscaldanti che, con l'uso prolungato, potrebbero andare a rovinare la chioma, indebolirla e nel caso aumentare la probabilità di rottura e di doppie punte.

Oggi però sono disponibili diversi strumenti che non usano in nessun tipo di calore, ma sfruttano diversi aspetti tra cui la posizione, il tempo, il materiale di cui sono fatti e non solo. Pensati per realizzare onde su capelli sia lunghi che corti, qui troverai una selezione di strumenti che non usano calore e che si possono acquistare online su Amazon.

Bigodino lungo

È uno dei più conosciuti e anche il più facile da utilizzare. Da usare prima di andare a letto, e da lasciare comunque in posa almeno 6 ore, basterà posizionarlo al centro della testa e arrotolare i capelli leggermente umidi sulle lunghezze del bigodini. Da fermare con gli scrunchies è l'ideale per i capelli più lunghi su cui lascerà onde morbide e vaporose.

Bigodino a polpo

Il bigodino a polpo ha 8 sezioni su cui arricciare i capelli, ciascuno con un elastico all'estremità per trattenere le punte. Da indossare semplicemente sulla fronte per poi fissare i capelli. Basterà attendere almeno 4 ore o più per ottenere ricci meravigliosi.

Bigodini in schiuma

Questi biogdini, realizzati in spugna, sono l'ideale per chi vuole arricchire anche i capelli più corti come short bob o capelli che raggiungono il mento. Basterà arrotolare le singole ciocche su ogni bigodino, partendo dalla punta, per poi annodarlo una volta arrivato all'altezza desiderata.

Fascia Arricciacapelli

Questo è lo strumento per realizzare onde senza calore più semplice in commercio. Meglio se usato su capelli umidi o leggermente vaporizzati con acqua, dopo aver raccolto i capelli in una coda alta, attorcigliarli fino a creare uno chignon. Da lasciare in posa tutta notte.

Bigodini a molla

Una valida alternativa ai classici bigodini che, però, grazie alla loro flessibilità permettono di essere indossati tutta notte evitando così l'uso del calore per l'asciugatura.

Bigodini flessibili

I bigodini flessibili sono sicuramente i più noti e famosi. Perfetti sia per capelli lunghi e corti, grazie alle diverse versioni disponibili, oggi si possono trovare in due varianti diverse: una per realizzare onde dall'allure vintage e l'altra per boccoli più sostenuti, ottimi per i capelli più fini.

VEDI ANCHE

Beauty

Beauty amarcord: tutti i segreti dei bigodini che devi conoscere per capelli mossi bellissimi

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.