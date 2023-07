Splendente: il biondo acceso di Gigi Hadid è pura luce

G igi Hadid ci regala su Instagram il colore top dell'estate: il butter blonde, assolutamente da copiare!

Un biondo acceso e luminosissimo, perfetto per il suo incarnato: Gigi Hadid cambia di nuovo look e sfoggia capelli favolosi su Instagram. La top model ha deciso di mettere da parte le sfumature di rosso che a sperimentato nei mesi scorsi e il biondo platino, sfoggiando un nuovissimo colore. Si tratta del butter blonde, un biondo con riflessi chiarissimi e dolci, perfetti per lei.

Archiviata la dolorosa rottura con Zayn Malik, la modella ha optato per un nuovo look favoloso. Un biondo caldo e luminossimo, esaltato da una piega wavy. Il dettaglio cool? Le radici castane e a vista, in stile anni Novanta e abbinate alle sopracciglia naturali e iconiche. Il merito del nuovo look di Gigi Hadid è della stylist Elizabeth Sulcer, che da tempo cura l’immagine della top model.

La butter blonde è una nuance luminosa e morbida, alternata da sfumature latte e dorate, decisamente fredde. L’ideale per dare un tocco rilassato e moderno al look botticelliano di Gigi, con radici nel colore naturale della modella, ossia il castano chiaro. Come sfoggiare il butter blonde di Gigi Hadid? L’ideale sono le onda california style, accostate a sopracciglia naturali. Per regalare un tocco super chic al suo hairstyle, l’it-girl ha deciso di aggiungere delle extension con uno styling effetto beach waves. Le onde morbidissime, che sembrano create senza sforzo, sono perfette da abbinare a un make up naturalissimo, caratterizzato da sopracciglia con design ad arco e in tinta naturale.

Come copiare le beach waves di Gigi Hadid? Il segreto sta in uno styling che regali un effetto “baciato dal sole”. Esistono moltissimi metodi per realizzare questa acconciatura, ideale per l’estate. Vuoi usare la piastra? Allora lava e asciuga i capelli, poi dividi la chioma in due parti, lavorando solo sulle lunghezze per un effetto naturale. Cerchi un modo più veloce per avere onde morbide? Spruzza sui capelli bagnati uno spray al sale, poi termina l’hairstyle utilizzando dell’olio di cocco. Hai poco tempo a disposizione? Opta per uno chignon, da realizzare dopo aver fatto lo shampoo prima di andare a dormire. Ottime pure le trecce, un’alternativa perfetta se vuoi un’acconciatura e che duri a lungo, grazie anche a prodotti fissanti.

E se il butter blonde è il colore top per esaltare le beach waves, largo spazio pure al castano chiaro, arricchito da sfumature chiarissime in contrasto. Per un effetto wow come quello di Gigi Hadid.