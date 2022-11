Extra red, sempre al top: il makeup di Demi Lovato è da copiare

R osso e pieno di grinta, il makeup di Demi Lovato è l'ispirazione sexy e rock che stavate aspettando, per un beauty look da capogiro e super cool

Avete detto red? No, extra red, esattamente come il makeup di Demi Lovato. Un concentrato di fascino, grinta ed energia, rigorosamente nei toni accesi e super glam del rosso. Un trucco che stupisce al primo sguardo e che è proprio lì che concentra il suo massimo effetto, con una cascata di colore sulle palpebre e, dettaglio non trascurabile, anche sulla lingua.

Dopo tutto è nelle corde di Demi la voglia di osare e di sfoggiare dei beauty look sempre inaspettati e dal forte impatto visivo. E come al solito, anche questa volta ce l’ha fatta, con solo un colore a far da padrone al suo intero makeup. Ma che, posizionato nei punti giusti, sa donarle un aspetto eccezionalmente rock, proprio come la sua indole trasgressiva e assolutamente unica.

Nota positiva per tutte? Replicare il makeup di Demi Lovato è super facile e alla portata di ognuna/o di noi. Ovviamente avendo con sé una buona palette di ombretti rossi da cui attingere tutto il colore necessario per un beauty look che stupisca e che catalizzi l’attenzione di chiunque lo osservi. Come? Semplicemente seguendo pochi step di vera bellezza e di puro stile:

per prima cosa dovrai preparare una base viso ad hoc, con un trucco leggero, nude, in grado di uniformare il tuo incarnato e di rendere la tua pelle omogena e piena di luce;

a questo punto, utilizza un primer occhi sulla palpebra e, solo dopo, applica una buona dose di ombretto rosso, nella tonalità che più preferisci e che meglio si abbina al tuo incarnato;

da qui, eyeliner alla mano, dovrai disegnare sulla rima superiore degli occhi, una bella riga nera. Semplice ma sufficientemente spessa da essere notata.

E il tuo makeup alla Demi Lovato è pronto per essere sfoggiato. Un concentrato di colore, eccentricità e stile da vera diva. Che sta benissimo a Demi ma che saprà valorizzare e mettere il luce anche te e il tuo originalissimo beauty look.