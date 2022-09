Sguardo super colorato: il make up di Veronica Ferraro è tutto da imitare

S guardo super colorato in poche e semplici mosse? Ecco come prendere spunto dal make up di Veronica Ferraro per un risultato assicurato e in perfetto colourful mood

Ogni stagione porta con sé nuovi trend e fonti di ispirazione da cui lasciarsi conquistare. E come insegna l’influencer Veronica Ferraro, questo autunno non può che essere pieno di luce e colore. Sfoggiando un make up in perfetto abbinamento con il suo outfit e con un focus particolare sugli occhi. Mostrandoci come ottenere uno sguardo super colorato capace di ammaliare chiunque lo incroci.

Un trucco che mette in risalto gli occhi chiari di Veronica e che allo stesso tempo riprende i colori accesi e nei toni del blu/verde dell’abito. Per un risultato eccezionale e perfettamente in linea con la tendenza autunnale che vuole il colore come vero protagonista delle nostre giornate. Se anche tu, quindi, vuoi impreziosire il tuo beauty look sfoggiando uno sguardo super colorato, non devi far altro che seguire qualche passaggio di make up super semplice e pratico da realizzare.

Al di là della combinata outfit-trucco che puoi decidere o meno di seguire, per ottenere il tuo sguardo super colorato e imitare il beauty look di Veronica Ferraro non devi far altro che scegliere un ombretto nella nuance che meglio si addice ai tuoi gusti. Una volta fatto, anche tenendo conto della tua carnagione e del mood della tua giornata, non dovrai fare altro che passare una sottile linea di eyeliner sulla rima superiore degli occhi o anche semplicemente una passata di mascara per dare maggior volume alle tue ciglia. E picchiettare leggermente il tuo ombretto nella parte interna degli occhi, quella più vicino all’attaccatura del naso per intenderci. Sia all’inizio della rima superiore che di quella inferiore. Illuminando la parte e donando al tuo sguardo un effetto super colorato davvero unico. E utilizzando pochissimo make up.

A seconda del colore scelto, poi, puoi decidere di abbinare il tuo trucco all’outfit della giornata, richiamandone le cromie. Oppure optare per un look basic, minimal o monocolore. Lasciando che sia il tuo sguardo super colorato il vero protagonista del tuo stile. E donandoti la possibilità di conquistare chi hai vicino con uno solo sbattere di ciglia. Ovviamente in perfetto colourful mood.