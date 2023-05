Diamond lips: il trend beauty di TikTok per creare un make-up labbra luminosissimo

D opo la diamond skin, l’illuminante effetto polvere di diamante si riconferma un grande alleato.

Il trend delle diamond lips è la nuova ossessione di TikTok: un make-up labbra che regala un look super luminoso, come la superficie del diamante quando riflette la luce. L’idea è la stessa di quella di illuminare l’arco di cupido, ma questa volta la luce viene posizionata al di sotto, sulle labbra e non sopra. Ringraziamo per questa idea @evalarosaxo, che ha appassionato anche una famosa guru del make-up, ma questo lo vedremo tra qualche secondo.

Il trend che ha appassionato moltissimi creator ha catturato anche l’attenzione della regina del make-up Huda Khattan che non ha perso l’occasione per cavalcare questa tendenza, ricreandola con ciò che aveva a disposizione, anche se non erano gli stessi identici prodotti usati nel video originale.

Per realizzare questo make-up labbra brillanti infatti, non servono prodotti specifici, basta avere un po’ di fantasia e capire come utilizzare quello che si ha a disposizione per ricreare l’effetto della più pregiata delle pietre preziose.

Il vantaggio delle diamond lips è lo stesso dei diamanti: stanno bene su tutto e su tre e infatti questo tipo di trucco labbra si sposa perfettamente con ogni tipo di incarnato, siano intensi e ricchi di pigmenti, anche perché poi vanno sfumati per ottenere un effetto più omogeneo e diffuso, come un alone di luce.

Già da questi video è evidente che ricreare le diamond lips è piuttosto semplice e non hai bisogno di comprare nessuno prodotto nuovo, ma puoi benissimo utilizzare quelli che hai in casa.

Diamond lips: come ottenerle

Partiamo dal prodotto fondamentale, cioè una crema, una polvere o un liquido argento o oro che ricrei l’effetto luminoso della polvere di diamante sulle labbra. Se scegli una polvere, che a questo punto può essere anche un ombretto, l’ideale è avere un primer labbra, così che il pigmento aderisca bene e non migri.

Poi procediamo a posizionare i bagliori, che saranno appena sotto il bordo superiore, ma senza arrivare agli angoli esterni, e al centro esatto del labbro inferiore. Il focus è proprio la parte centrale della bocca e tutta questa luminosità aiuta anche a dare volume alle labbra. Dopo che hai applicato un’overdose di luce procedi a sfumare: se preferisci usare il dito o il pennello questo dipende da te, non c’è un metodo giusto e uno sbagliato.

Per quanto riguarda il colore dell’illuminante invece, puoi percorrere due strade. La più gettonata è indubbiamente quella con riflessi argentei, mentre quella dorata è meravigliosa sugli incarnati più caldi.

Disegnare il bordo non è necessario, ma se lo fai usa una matita tono su tono. In questo modo potrai creare la forma di labbra che più ti piace e aiuterai il pigmento luminoso a rimanere in posizione.

Infine amplifica l’effetto luce con una passata di lip oil o di lip gloss: l’effetto sarà meravigliosamente elegante e le le tue labbra saranno il fulcro di ogni sguardo.

Per chi invece vuole le labbra sempre naturalmente luminose, ecco qui che arriva anche la diamond lips pigmentation che, come spiega il nome della procedure, consiste nell’inserire pigmenti bianchi che danno un effetto luce molto simile e ovviamente molto più duraturo.