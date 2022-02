N on hai mai sentito parlare dei lip oil? Forse è arrivato il momento di approfondire l'argomento e cercare di capire perché sono fondamentali e dovresti sempre averne uno in borsa o sul comodino.

È arrivato il momento di mettere le labbra in primo piano e, per farlo al meglio, i lip oil sono il trattamento indispensabile che devi scoprire. Di tendenza ormai da anni, questo prodotto morbido e super idratante, sta tornando oggi protagonista della beauty routine di molte. Dopo essere stato lanciato come un ibrido tra make-up e skincare, oggi si presenta in un'ulteriore veste dedicata totalmente alla cura delle labbra: un concentrato di estratti e ingredienti per labbra rimpolpate, pronte per essere colorate e baciate.

Lip oil: a cosa serve

Proprio come il viso e il corpo, anche le labbra meritano un trattamento di cura ad hoc per essere sempre bellissime, morbide e piene di volume. Le labbra, infatti, necessitano di una cura speciale e studiata appositamente data la loro estrema sensibilità. Tra scrub delicati e balsami labbra, impossibile non menzionare gli oli per le labbra, trattamenti intensivi che aggiungono un boost di idratazione e concentrano i principi attivi in una textura ricca e voluttuosa.

A base dei principali oli idratanti dedicati alla cura del corpo, come olio di cocco, mandorla e jojoba, i lip oil vengono arricchiti grazie alle principali vitamine (come la Vitamina A, la Vitamina D, Vitamina B), il miele e non solo. A tutto questo, poi, vengono aggiunti ingredienti e principi attivi che permettono di aggiungere funzioni pensate per le labbra come quella levigante o rimpolpante.

Lip oil: come usarli e quando

La caratteristica principale dei lip oil presenti sul mercato è sicuramente la versatilità. Accanto a formule pensate solo e solamente come un trattamento di bellezza se ne affiancano altrettante che mixano l'alto potere idratante a un tocco di colore: dei veri e propri trattamenti ibridi e multitasking, oggi alla base della beauty routine di ognuno.

Per capire in quale momento e come usare l'olio labbra, quindi, è necessario individuare quale tipologia si vuole e si preferisce utilizzare:

lip oil neutri: da applicare durante il giorno per aumentare l'idratazione, ma anche prima di applicare un rossetto per rendere le labbra morbide e confortevoli. Raggiugne il suo massimo in un ciclo di lipcare routine dopo detersione ed esfoliazione delicata;

da applicare durante il giorno per aumentare l'idratazione, ma anche prima di applicare un rossetto per rendere le labbra morbide e confortevoli. Raggiugne il suo massimo in un ciclo di lipcare routine dopo detersione ed esfoliazione delicata; lip oil colorati: da applicare come step finale, con o senza make-up, questi oli colorati permettono di idratare e curare a fondo le labbra lasciando un leggero velo di colore dal finish lucido o satinato.

I migliori lip oil

Meglio colorato o neutro? A base di miele o olio di jojoba? Se la ricerca ti sembra infinita abbiamo provato a facilitarsi il lavoro selezionando i migliori lip oil presenti sul mercato e che proprio non puoi lasciarti sfuggire.

Gisou Honey Infused Lip Oil

L'olio di Gisou combina il miele di Mirsalehi e l'acido ialuronico per un'azione multitasking dedicata alle labbra: idrata, leviga, rimpolpa e migliora in un attimo il loro colore naturale. Un must per le labbra secche.

Pixi Glow-y Lip Oil

Una formula leggera e setosa quella pensata da Pixi per il suo olio che promette labbra idratate e levigate. Disponibile in doppia versione: alla menta per il giorno e calmante per la notte. Con avocado, olio di Jojoba e olio di Limnanthes Alba.

Astra make-up Pure Beauty Juicy Lip Oil

Un olio caratterizzato da una delicata sfumatura pesca che, con la sua texture fondente, preserva a lungo l'idratazione delle labbra proteggendole con un velo di colore.

Kylie Skin Lip Oil

Il suo gusto al cocco porta alla mente esperienze esotiche, ma questo olio ha molto di più. Formulato con un nutriente Lip Plump Complex e olio di cocco, migliora la carnosità naturale delle labbra che appariranno subito rimpolpate.

Dior Lip Glow Oil

Da usare da solo, come base o come top coat per aggiungere brillantezza al tuo rossetto. Infuso di olio di ciliegia, il Lip Glow Oil di Dior Addict nutre, protegge, ammorbidisce e rivitalizza.Perfetto per qualsiasi colore di labbra, rivela un leggero colore rosato dopo averlo applicato. Super chic.

Charlotte Tilbury Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir

Balsamo di giorno, maschera di notte. Questo prodotto di Charlotte Tilbury è un vero multitasking che perfette di avere labbra più lisce e piene dicendo addio alle antipatiche rughe verticali. Al suo interno la foglia di Swertia che minimizza l'aspetto delle rughe, lo Sqisandryl® per labbra più carnose e l'acido ialuronico per idratare.

Catrice Clean ID Lip Oil

Al suo interno olio di avocado e olio di semi di anguria: un'accoppiata decisamente insolita ma vincente. Morbido come un olio, lucente come un gloss e idratante come un balsamo: un prodotto da non perdere che garantirà un film delicato e protettivo sulle labbra.

Florena Natural gloss lip oil

I petali di elicriso rosa e olio di cartamo fermentato arricchiscono una formula naturale pensate e ideata per le labbra. Con Omega 6 e Omega 9, questo vip oil idrata e esalta il volume e la luminosità delle labbra con un effetto rimpolpante e un finish gloss.

Avon Lip Oil Avon True

Vietato pensare che vip oil sia sinonimo di texture pesante e unta. Questo prodotto di Avon ne è la dimostrazione perché, nonostante la presenza del complesso nutriente di olio di jojoba, avocado e cocco, lascia una piacevole sensazione una volta applicato.

Revolution I Heart Revolution Tasty Peach Lip Oil

Anche il gusto vuole la sua parte e questo olio è il perfetto tuffo negli anni '90 grazie al suo profumo di pesca. Disponibile in tre colori che arricchiranno delicatamente le tue labbra.

Tarte Maracuja Lip Oil

Pensato per chi sposa la vita vegana, questo olio dalla delicata sfumatura rosa deve le sue proprietà all'olio di maracuja, olio di noce di macadamia, olio di cartamo, olio d'oliva, vitamina E e acai. Un vero super infuso idratante pensato per proteggere le labbra.

NYX Cosmetics #Thisiseverything

Questo olio labbra di NYX non permette solo di curare con delicatezza le labbra, ma grazie alla presenza di una leggera sfumatura blu permette di dare maggior risalto allo smalto bianco dei denti.

e.l.f. Cosmetics Tinted Lip Oil

Cruelty free e vegan, l'olio labbra di e.l.f. cosmetics idrata e aggiunge un tocco di luce e colore alle labbra. Ognuna delle tre sfumature è infusa con Jojoba, Albicocca e Vitamina E per nutrire e idratare a ogni applicazione.

Clarins Lip Comfort Oil

È stato uno dei primi oli labbra a conquistare il cuore di molti, quello di Clarins è un mix di olio di nocciola e olio di jojoba per idratare e nutrire. Qui è presente anche la versione con micro glitter luminosi.

Wycon Lip Oil

Viene definito "un elisir innovativo studiato per proteggere la delicata struttura delle labbra". tutto grazie ai suoi preziosi ingredienti quali il burro di Karité, olio di Jojoba e vitamina E per nutrire, idratare e levigare. Il mix di oli, cere e ed esteri emollienti lascia una texture confortevole e vellutata.