I l primo step del make-up e l'ultimo della skincare che troppo spesso viene dimenticato

Intorno al primer viso ci sono tanti miti da sfatare e, soprattutto, è conoscerlo al meglio per capire quanto questo prodotto a metà strada tra il make-up e la skincare sia importante da applicare. Il primer, che può essere a base di siliconi o mene, svolge infatti numerose funzioni e, oltre a quella più nota di rendere la pelle liscia e levigata, alcuni possono contenere micro particelle di colore per correggere leggere le discromie della pelle, oppure ci sono primer illuminanti e che quindi donano maggiore luce al viso rendendo così più radioso. Pensati per pelli giovani, ma anche per pelli mature oggi, il primer, è un elemento fondamentale e per questo è bene conoscere quali sono i migliori prodotti da acquistare online su Amazon, Sephora non solo e da inserire all’interno della propria beauty routine

Quando applicare il primer

Una delle domande che più manda in confusione le persone è quando applicare il primer. Prima della crema? Dopo il siero? La risposta solo e solamente una: prima del fondotinta e del make-up. Il primer, infatti, è l’ultimo step della skincare e il primo del make-up. Va applicato su tutto il viso, o nelle zone che necessitano del prodotto come nel caso discromie, per poi passare all’applicazione della base viso, del correttore e via discorrendo.

Charlotte Tilbury, Wonderglow

Pensato per ravvivare l'incarnato e per creare un look splendente in poche e semplici mosse. Al suo interno delle delicate microsfere di ceramica appianano le rughe e cancellano le imperfezioni, creando un'illusione ottica anti-age per un incarnato levigato, perfetto.

e.l.f., Poreless Putty Primer

Una crema compatta e ad azione perfezionante con una texture leggera e vellutata scorre sulla pelle, attenuando le imperfezioni, riducendo a visibilità dei pori, e donando un incarnato uniforme.

Sephora Collection, Primer

Composto al 95% da ingredienti di origine naturale, questo primer prolunga la durata del make-up e idrata la pelle per 12 ore. Una texture leggera e traslucida che permette al prodotto di fondersi al meglio con la pelle.

Benefit Cosmetics, The POREfessional

Addio imperfezioni con questo primer viso best seller che minimizza visibilmente i pori dilatati e le piccole rughe d'espressione, prolungando la durata del make-up. Una formula leggera e trasparente è adatta a tutte le carnagioni e contiene un derivato della vitamina E, efficace nel contrastare gli effetti dei radicali liberi.

Rare Beauty, Always An Optimist

Un gel leggero prodotto in gel da e arricchito con perle ultrafini per illuminare pelle. A base di acqua, fornisce un effetto rinfrescante, mentre leviga, idrata e illumina la pelle.

Natasha Denona, Hy-Gen Skin Glass

Questo primer fa parte della linea HYbrides, una nuova generazione di prodotti per l'incarnato. Un siero di base leggero, dalla consistenza setosa, con un finish rosato e rimpolpante: penetra nella pelle e offre fino a 72 ore di idratazione continua, mentre bilancia l'olio nella zona T.

