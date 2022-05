Occhi verdi: il make-up che più li risalta

Quando si parla di make-up non ci sono regole, l'importante è usare un trucco che ci faccia stare bene, ma quali sono i colori di ombretto, mascara e eyeliner che fanno risaltare al meglio gli occhi verdi?

Se hai gli occhi verdi puoi considerarti speciale. Solo il 2% della popolazione mondiale infatti, possiede gli occhi di questo colore. Ancora più rari sono ambra, viola, nero e rosso. Di questo 2%, la maggior parte sono donne che si trovano soprattutto in Europa settentrionale e centrale, con qualche esponente nelle zone di Afghanistan e Pakistan, come prova una delle immagini più famose del fotografo di fama mondiale Steve McCurry.

A questo punto ti starai forse chiedendo qual è il make-up più adatto per gli occhi verdi. Parlando di ombretti, mascara, matite e eyeliner, quali sono i colori in grado di esaltare al massimo questo fenotipo così raro? Per questo ci siamo affidati ai consigli degli esperti di Armomake-up di Sephora, un servizio nato in collaborazione con Rossella Migliaccio.

Che cos'è l'Armocromia applicata al make up?

"L’armocromia è un metodo che ci permette di identificare, attraverso l’analisi delle tonalità di pelle, occhi e capelli, la palette colori che più valorizza il nostro incarnato. In armocromia esistono infatti 4 macro-categorie che prendono il nome dalle 4 stagioni: autunno, inverno, primavera ed estate”, dice l'esperto. ”Ognuna di queste categorie fa fede alle caratteristiche della stagione stessa. L’autunno è caratterizzato da tonalità calde e delicate che rimandano ai colori di alberi e frutti della stagione, l’inverno di contro è dominato da colori freddi e decisi come il bianco, il nero , il blu intenso e il magenta. La primavera è invece la stagione della rinascita, animata da colori caldi e frizzanti come il corallo che ci preparano all’arrivo dell’estate che avrà come amici colori freddi e soft”.

Il make-up per l'autunno con occhi verdi

Se hai gli occhi verdi e la tua palette è quella dell’autunno, puoi utilizzare tonalità come il terracotta, l’ocra, il rosso caldo (tendente all’arancio), il borgogna e il verde oliva. Il rosso, in generale, aiuta ad enfatizzare il verde dell’iride conferendo subito estrema luminosità allo sguardo.

Autunno: look da giorno

Per un look da giorno, potresti applicare un color terracotta sulla palpebra mobile, enfatizzare la waterline con una matita marrone o color burro per illuminare e dare un tocco in più allo sguardo con un mascara color borgogna, super glam!

Autunno: look da sera

Per un look da sera potresti invece optare per un halo make-up sui toni del marrone caldo con un punto luce gold. Non sottovalutare un mascara marrone per completare il look.

Il make-up per l'autunno occhi verdi 1/4 Soft Glam Palette, Anastasia Beverly Hills (da Sephora) 2/4 Palette 5 Coleurs Couture col. Bayadere, Dior (ed. lim.) 3/4 Pillow Talk Push-up Lashes Mascara, Charlotte Tilbury (da Sephora) 4/4 Wish You Wood Longwear Pencil Eyeliner, Fenty Beauty (da Sephora) PREV NEXT

Il make-up per l'inverno con occhi verdi

Nell’inverno abbiamo colori freddi intensi e decisi come il bianco, il nero, il blu intenso e il magenta. Proprio grazie alla presenza di questi colori ci si può sbizzarrire con eyeliner: soft, grafici, artistici o bold.

Inverno: look da giorno

Per un look da giorno potresti sfumare una matita o un ombretto viola all’attaccatura delle ciglia sia inferiori che superiori per regalare immediatamente un potere magnetico allo sguardo, eyeliner nero infracigliare e abbondante mascara per un effetto occhi da cerbiatto.

Inverno: look da sera

Per un look da sera intenso opterei per uno smokey eyes sui toni del magenta e bordeaux: in questo modo il verde dell’occhio sarà assolutamente esaltato.

Il make-up per l'inverno occhi verdi 1/4 Palette Norvina, Anastasia Beverly Hills (da Sephora) 2/4 Retro Palette, Natasha Denona (da Sephora) 3/4 Tattoo Pencil Liner col. Madder Red, KVD Beauty (da Sephora) 4/4 They're Real Xtreme Precision Liner, Benefit (da Sephora) PREV NEXT

Il make-up per la primavera con occhi verdi

Per valorizzare gli occhi verdi nella palette primavera hai l’imbarazzo della scelta.

Primavera: look da giorno

Per un look da giorno fresco e allo stesso valorizzante potresti optare per un ombretto color corallo applicato sull’intera palpebra mobile e accompagnato da un punto luce nell’angolo interno dorato o rosa caldo e un mascara marrone per completare il glam.

Primavera: look da sera

Per la sera potresti considerare un look color-block sui toni del verde con un finish ton-sur-ton che renderà intrigante il total look. In alternativa una palpebra super nude con un punto luce colorato e disruptive.

Il make-up per la primavera occhi verdi 1/4 Palette occhi Too Femme, Too Faced (da Sephora) 2/4 Palette Zendo, Natasha Denona (da Sephora) 3/4 Liquid Eyeliner col. Soft Brown, Kess Berlin 4/4 Aqua Resist Color Ink 22 Eyeliner, Make Up For Ever (da Sephora) PREV NEXT

Il make-up per l'estate con occhi verdi

L’estate avrà come amici i colori freddi e soft: tonalità rosate e pastello saranno le protagoniste assolute.

Estate: look da giorno

Per il look da giorno puoi divertirti con i toni del viola pastello, che valorizzeranno il verde dell’occhio e saranno in armonia con il resto della tua palette. Potresti intensificare la waterline con una matita viola, sfumata verso l’esterno con un ombretto pastello.

Estate: look da sera

Per un look serale da invidiare, definisci i contorni e la rima interna dell’occhio con un colore rosa molto scuro e illumina la palpebra mobile con un ombretto satinato per creare estrema tridimensionalità, magari considerando l’idea di una matita chiara all’interno per illuminare lo sguardo.

Il make-up per l'estate occhi verdi 1/5 Palette Rose Quartz, Huda Beauty (da Sephora) 2/5 Pat McGrath x Bridgerton MTHRSHP Palette, Pat McGrath Labs (da Sephora) 3/5 Pocket Palette Sun Shadows, Sephora Collection 4/5 Matita Professionale Occhi col. 5 Petunia, Collistar 5/5 Endless Silky Eye Pen, Pixi PREV NEXT

Non solo ombretto

“Per enfatizzare il colore degli occhi non è sempre necessario utilizzare un full eyes make-up. Può bastare un dettaglio, un accenno di colore o un semplice blush che di riflesso andrà a valorizzare ed esaltare il verde dell’iride. Il blush potrà essere dal finish matte, dewy o glow a seconda dell’effetto finale che vogliamo ottenere: i finish dewy e glowy che donano freschezza all’incarnato. La scelta del colore del blush dipenderà dalla palette della stagione di riferimento. Optiamo quindi per tonalità calde e soft per l’autunno, intense e brillanti per la primavera. Inverno ed estate prediligeranno blush dalle tonalità fredde, soft per l’estate e più decise per l’inverno”, spiega l'esperto di Sephora.

Il draping

“Potresti divertirti a sperimentare la tecnica del draping, che prevede l’applicazione del blush dalle gote fino alle tempie passando per le palpebre, in questo modo otterrai un look in ’80 vibes sempre molto attuale”.

Il tocco finale: le sopracciglia

Lo stile delle sopracciglia, sfumate, bold o con effetto microblading, è estremamente soggettivo, ma è fondamentale che siano pettinate verso l’alto per una freschezza immediata dello sguardo. Per un finish super fresh basterà applicare un gel trasparente che aiuti le sopracciglia a restare pettinate tutto il giorno.

Verde su verde: un trucco editoriale per gli occhi verdi

"Il chimico svedese Carl Wilhelm Scheele introdusse il colore verde nel mondo dell’arte nel 1775. Fu subito moda e prese il nome di Scheele's Green", esordisce Branislav Nikic, make-up artist che collabora con numerose testate internazionali e nei backstage delle sfilate più prestigiose. "Il verde è un colore secondario che si ottiene mescolando giallo e blu cyan: a seconda delle quantità si possono ottenere numerose sfumature: petrolio, verde acqua, verde militare, verde oliva, verde bosco, verde lime e il mio preferito , il "queen of greens” o verde smeraldo", spiega il MUA.

"Equilibrato, vivido, luminoso, sofisticato, positivo, armonioso, sfaccettato, elegante, rigenerante: sono molteplici i connotati positivi che possiamo attribuire al colore verde, ed è da questa riflessione che mi è venuta l'idea per realizzare il make-up di una campagna di qualche anno fa. La lucentezza di uno smeraldo, caldo e setoso, è come un gioiello sul viso. Per questo shooting, invece della teoria del contrasto, ho preferito giocare con il verde-su-verde: volevo che il verde smeraldo del trucco facesse risaltare gli occhi verdi della modella", svela Nikic, "e il risultato è stato sorprendente"

Copia il look: come realizzare la base

"Per creare questo look ho iniziato preparando la pelle con una base leggera: piccole correzioni dove necessarie e sotto gli occhi un correttore molto luminoso e liquido. Per la palpebra ho messo un primer occhi e poi un velo di ombretto shimmer beige sfumato fino alle sopracciglia. Questo passaggio aiuta a stendere e sfumare meglio l'ombretto verde e lo fa durare a lungo", spiega Nikic.

Come stendere l'ombretto per far risaltare gli occhi verdi

"Ancora prima di applicare il verde ho messo la matita nera nella rima interna dell'occhio, sia superiore che inferiore, sfumando poi sui bordi. Con un pennello tondo e fine ho applicato il pigmento verde seguendo la forma dell'occhio, sfumandolo verso esterno e allungandolo. Nell'angolo interno ho usato un verde lime, per dare vivacità e luce. Dopo aver piegato le ciglia ho messo un abbondante strato di mascara e, per un ultimo tocco drammatico, ho aggiunto un paio di ciglia finte e le ho uniformate con un altro strato di mascara. A completare il look ho delineato e fissato le sopracciglia lasciando le labbra nude come la carnagione e infine ho creato un leggero contouring e dei punti luce sullo zigomo".