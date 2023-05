Colla a caldo per il makeup: vediamo l’ultimo trend di TikTok

I l passo dal cassetto del bricolage alla trousse del trucco è questione di un attimo. Ma è davvero così cool questo trend che spopola su TikTok?

È un fatto indiscusso che TikTok sia una fonte pressoché inesauribile di fonti di ispirazione, una fucina creativa in cui sperimentare è la parola d’ordine, ma anche un luogo in cui si trovano svariati hack - più o meno veritieri, ma alcuni decisamente smart - che ci risolvono la vita.

Se c’è una caratteristica incisa del DNA dell GenZ è indubbiamente il talento di svegliarsi ogni giorno con un’idea nuova che non vedono l’ora di mettere in pratica e tra questi c’è l’#hotgluemakeup. Ora, cosa succede nella mente di chi si sveglia una mattina e decide di usare la pistola per la colla a caldo per creare una nuova tecnica di makeup con risultati a volte edgy e altre di ispirazione decisamente Y2K non ci è dato saperlo. Quello che però sappiamo è che questo trend ha suscitato moltissima curiosità, tanto che vanta a oggi 21,5 milioni di visualizzazioni. Il chi in questione che per prima ha lanciato il trend è Vanessa Funes, meglio conosciuta su IG e TikTok come @cutcreaser.

Colla a caldo makeup: cos’è e come si realizza

Come abbiamo già accennato, la colla a caldo è stata impiegata per creare una nuova tecnica di makeup con elementi tridimensionali. Su una superficie antiaderente, che sia la carta da forno o altro, si inizia disegnando elementi più o meno astratti, possibilmente simmetrici e speculari, che successivamente verranno applicati su cut crease e palpebra mobile, come eyeliner o come elementi di decoro degli angoli esterni e anche sotto agli occhi.

Successivamente i singoli elementi di decoro vengono colorati in maniera diversa per ottenere gli effetti più variegati, alternando ombretti cromati o pastello che permettono di realizzare i look più diversi, incollandoli, questa volta con la colla per le ciglia, e posizionandoli con pinzette e strumenti vari di precisione.

Colla a caldo makeup cosa serve per realizzarlo

Ovviamente pistola a caldo e ricariche sono imprescindibili, ma ricorda che non esistono solo trasparenti e ce ne sono di bellissime, anche glitterate e colorate.

In secondo luogo ti serve precisione. Se non è la tua migliore abilità, prova a disegnare delle linee guida su un foglio di carta, così sarà più facile creare design regolari e simmetrici e, se proprio non sono perfetti, prova a rifinirli con lima e taglierino.

Ultimo, ma non per importanza, fai attenzione a quello che usi per colorare e che non ti venga in mente di impiegare bombolette di dubbia origine per dare un effetto cromato, perché poi quella sostanza va direttamente sulla pelle e vicino agli occhi.