Cos’è il Washed Denim Makeup, il trend beauty Y2K del colore dei jeans 

L a nuova tendenza beauty del momento si chiama Washed Denim e si ispira al colore dei jeans

Sono molte le tendenze che ultimamente hanno spopolato su Instagram e Tik Tok: dall’Aura Eyeshadow Makeup, al Cold Girl Makeup al Dark Academia Makeup, fino ai Siren Eyes, la voglia di sperimentare, al giorno d’oggi, sembra non fermarsi mai. In men che non si dica, infatti, grazie ai social fioriscono di continuo trend nuovi di zecca che, nel giro di poco tempo, diventano dei veri e propri must folllow. Tra tutte le nuove tendenze, però, quest’anno la propensione per il colore blu-azzurro ha dominato la scena: ed è proprio questo ritrovato fascino nei confronti del blue eyeshadow, abbinato alla riscoperta degli anni 2000, che ha dato vita a uno dei trend più popolari del momento, copiato e ricreato da tutte le nostre beauty guru, makeup artist e celeb preferite. Stiamo parlando del Washed Denim Makeup, la tendenza più cool di questa stagione, che si ispira alla trama e al colore del tessuto in denim.

Cos'è il Washed Denim Makeup?

Alla riscoperta dell’ombretto azzurro - che non è certo una prerogativa dei giorni nostri - e alla lista di tutte le nuance riportate a galla recentemente, si aggiunge quindi una nuova sfumatura: se negli anni ’60 l’ombretto indaco aveva fatto la sua apparizione nei look alla Twiggy e se negli anni 2000 era diventato davvero impossibile non imbattersi in qualche Frosty Eyeshadow dalle nuance ghiaccio in vari commercial e video musicali ora, l’attenzione, si sposta nei confronti di una sfumatura più slavata e “grezza”.

In che cosa si differenzia dalle altre tendenze il Washed Denim Makeup? Ebbene, il colore più amato del momento cerca di avvicinarsi il più possibile alla tonalità del tessuto dei jeans: non propriamente azzurro, non propriamente blu e nemmeno indaco, il lavaggio del classico denim jeans che vogliamo ottenere nel makeup è un mix tra l’azzurro e il grigio, desaturato, polveroso e meravigliosamente old school. Un vero wearable faded blue: insomma, in poche parole…che matcha il tuo paio preferito di blue jeans.

A offrirci la tonalità perfetta di denim da inserire subito nel beauty case è stato Mac Cosmetics che, in un reel postato sul profilo ufficiale del brand, svela la nuance di Washed Denim Eyeshadow di cui dobbiamo fare incetta immediatamente. Si tratta del loro famosissimo Eyeshadow Tilt: un azzurro violaceo setoso e brillante, con perlescenze blu-verdi e super - e quando diciamo super, intendiamo davvero super - sparkling.

Ma, non preoccupatevi, non è l’unico eyeshadow perfetto per seguire questo trend alla lettera: TikToker e content creator infatti, cavalcando l’onda del momento, sono andati alla ricerca degli ombretti denim ideali per ricreare questo makeup e, tra le varie opzioni, quelle che sembrano essere più conosciute e apprezzate sono il Mono Couleur Couture Denim 240 di Dior, l’Hypnose Eyeshadow Palette in Drama Debim di Lancôme, la Bite-Size Eyeshadow di Elf nella colorazione Açaí You, così come la Stone Washed Eyeshadow Palette di Bareminerals.

Non solo, anche le star sembrano aver ceduto all’appeal del denim: da Iris Law in azzurro sul tappetto rosso del Met Gala, a Kendall Jenner, Dua Lipa e Taylor Swift nella copertina di Midnight, il Washed Denim Makeup sembra aver conquistato proprio tutti!