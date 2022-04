C olorati, scintillanti e pieni di energia: il Coachella non è solo musica, ma anche tendenze beauty, dedicate al make-up e ai capelli, che sicuramente rivedremo anche durante l'estate 2022. Qui i best of da non perdere.

Welcome back Coachella 2022: è proprio il caso di dirlo. Dopo due anni di stop obbligatorio, il festival musicale più atteso della California è tornato e, tra concerti imperdibili come Harry Styles, Stromae, Doja Cat e non solo, anche il mondo beauty ha voluto dire la sua. Look imperdibili, colori sgargianti e tendenze make-up e capelli hanno segnato il Coachella Valley Music and Arts Festival .

Perché se al Festival di Glastonbury la regola è stivali di gomma in perfetto stile British, in California le regola numero uno è farsi notare: applicazioni luminose, eyeliner grafici in tonalità neon e illuminanti oro e argento. È arrivato il momento di prendere carta e penna e segnare questi trend beauty che il Coachella 2022 ci ha svelato. Qualche indizio: grande, luminoso e luccicante.

Baby braids

Così facili e così pazzesche: si chiamano baby braids e le vedremo ancora e ancora questa estate. Sono tre le trecce più facili da fare - finalmente - e sicuramente le hai fatte mille e mille volte quando hai imparato a intrecciare i capelli le prime volte.

Le più amate e sfoggiate, sicuramente, sono quelle portate ai lati del viso e con riga al centro. Da abbinare, poi, a una chioma lunga e voluminosa arricchita da qualche onda morbida. Ovviamente esistono delle varianti super cool e ancora più in tema con i giorni senza freni del Coachella: portale di lato su capelli dai colori pastello, impossibile passare inosservete.

Come realizzarle: seleziona due ciocche molto piccole e applica un leggero spray volumizzante in modo che la radice si strutturi. In questo modo, le trecce, non cadranno senza forma ai lati del viso ma avranno un loro senso. Intreccia come sai fare e chiudi con un piccolo elastico in silicone, meglio se in tono con i tuoi capelli in modo che sia quasi invisibile.

Spazio alle pietre luccicanti

Non c'è Coachella senza gemstone. Farsi notare è fondamentale e tra micro look colorati, si aggiunge anche la tendenza beauty dedicata al beauty all over: le applicazioni luccicanti in tantissimi colori e forme. Si parte dal semplice contour dell'occhio passando per dare risalto a zone spesso sottovalutate, come le sopracciglia.

Non solo micro applicazioni e brillanti, ma le gemstone al Coachella diventano il focus del beauty look da cui estrapolare il fil rouge per completare tutto il make-up viso.

Potevano mancare sui capelli? Assolutamente no e, con un grande tributo agli anni '90, le pietre brillanti passano dal viso alla chioma donando luce a tutto il look. Cosa ci piace? Il look monocromo.

Neon color

Lo abbiamo detto e continuiamo a ripeterlo: il Coachella 2022 è stata un back to the future vero e proprio. Il motivo? Le vibes anni '90 che si respiravano in tantissimi look sfoggiati durante il primo fine settimana di musica. E a dimostrazione di tutto ciò, i colori neon sono diventati protagonisti di tantissimi make-up sotto la maxi ruota panoramica.

Che sia un solo accento o un trucco occhi monocromatico, poco importa. Le tonalità shock e neon rendono al meglio sotto le luci del Coachella e, fidati, saranno un must have anche per la tua estate. Non te la senti? Prova a piccoli passo, iniziando magari con un accenno all'angolo interno per poi divertirti sempre di più.

Graphic obsession

Metti via gli strumenti per sfumare e sfoggia angle brush e pennelli da precisione. Dalla California c'è un inversione di tendenza e, dopo anni e anni dove i colori venivano sapientemente sfumati tra loro per effetti fumosi e dolci, oggi le linee diventano nette, ben definite e grafiche.

Fantasia e divertimento: sono queste le due linee guida delle tendenze makeup e devi assolutamente provarci anche tu. Cosa ti servirà? Eyeliner colorati, matite grafiche, pennelli di precisione e un po' di correttore per cancellare qualsiasi errore.