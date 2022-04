Coachella 2022: i migliori beauty look

F inalmente si torna nella Coachella Valley. Tra palme, ruote panoramiche e cascate di glitter, il festival musicale più cool e famoso del mondo torna a farci sognare - e sopratutto a dettare tendenza. Ecco tutti i beauty look più belli visti al Coachella 2022.

Coachella is back. Dopo due anni di assenza causa pandemia, le distese desertiche di Indio in California tornano ad infiammarsi per due week-end di musica, tendenze e divertimento. Due appuntamenti, quello appena concluso dal 15 al 17 Aprile e il futuro dal 22 al 24 aprile per una kermesse musicale che da sempre diventa palcoscenico anche per moda, beauty &co. Grandi protagonisti di questa edizione del Coachella Valley Music and Arts Festival (oltre a Harry Styles, Billie Eilish e i nostrani Maneskin) una schiera di festivalgoers intenti a sfoggiare look bellissimi. Lo stile per questa edizione? Molto 90's e molto rock - anche nel make-up, dove hanno trionfato tinte fluo, colori vivaci e una cascata di glitter in pieno stile Euphoria. Un insieme di beauty look ad alto tasso di glamour, già tendenze annunciate per la prossima estate.

Coachella 2022: i migliori make-up

Il festival più modaiolo dell'anno è un vero e proprio palcoscenico dove esprimere la propria essenza in libertà, senza regole o restrizioni. Questo chiaramente vale anche per il make-up. La tendenza principe dell'edizione 2022 del Coachella sembra però essere la voglia di sfoggiare un incarnato sano, naturale e luminoso, stile beach babe. A questi volti abbronzati e scolpiti a regola d'arte (uno su tutti, quello di Hailey Bieber), vengono però abbinati tocchi di colore e particolari scintillanti. Come in questo caso, dove una sottile linea di kajal azzurro sfumata sulla rima inferiore rende unico il look. Per le labbra vince ancora una volta la tendenza 90's, che le vede valorizzate da una matita nude e rese lucidissime grazie ad un tocco di gloss.

Impossibile poi parlare di Coachella senza nominare Vanessa Hudgens: la star americana infatti è una presenza fissa al festival, e con i suoi look d'ispirazione boho detta tendenza anno dopo anno. Tra i look sfoggiati durante il primo week-end, amiamo particolarmente questo d'ispirazione 70's. Da vera disco-diva, con appliqués glitter sulla palpebra, labbra marrone nude e unghie psichedeliche.

Pioggia di glitter anche per Catherine Poulain (@official_cat), ma questa volta in versione glam rock. L'influencer ha infatti deciso di abbinare al look da rockstar una passata di glitter applicati a mo' di illuminante sullo zigomo.

Quest'anno la supertop Alessandra Ambrosio è una fonte inesauribile d'ispirazione: scegliere solo uno dei suoi look sfoggiati durante il primo week-end del Coachella è stato davvero difficile. Siamo rimasti stregati però da questo outfit bubblegum d'ispirazione 90, tutto giocato sulle tinte del rosa fluo. Una farfalla nel deserto.

E' glowy, abbronzato e naturale anche l'incarnato di Paola Turani, reso unico dalla sottile riga di eyeliner fluo in tinta con le nuances del vestito crochet. A completare il look bohémien, i capelli con onde da spiaggia e le treccine al lati del volto.

Coachella 2022: i capelli si portano così

Non solo make-up, anche i capelli sono sotto i riflettori. E la parola d'ordine per renderli Coachella-approved è sempre la stessa: non passare inosservate. Sotto il sole cocente della California infatti, tutto è concesso, Si va dalla bellezza naturale "da spiaggia" di morbide onde hippie, alle acconciature strategiche per rimanere in ordine tutta la giornata come trecce (vero Kendall Jenner?), space buns &co.

Amatissimi anche gli accessori per capelli di ogni tipo. Uno su tutti quest'anno le perle da spargere nei capelli sfoggiate tra l'altro da Sara Sampaio. Un approccio prezioso e rinascimentale al classico look boho-chic.

Le trecce sono l'acconciatura scelta da Veronica Ferraro: ideali per avere i capelli in ordine tutto il giorno - anche con il vento del deserto Californiano - e bellissime abbinate al look total denim dell'influencer.

Lunghissime beach-waves anche per Nima Benati. La fotografa e influencer le sfoggia in abbinamento ad un abito cut-out, e ad un make-up in stile old Hollywood con eyeliner nero e labbra nude.

Per godersi il concerto dei Maneskin (quanto volevamo essere li!), Cristina Musacchio ha scelto una coda alta tiratissima. In ordine, chic e super comfy.

Non solo onde naturali: a dare un twist agli hairlook del Coachella 2022 ci pensa Stephanie Glitter, con una wig tutta in rosa e un look da perfetta Cowgirl.