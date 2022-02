B old eyeliner, ciglia lunghissime e glitter: il make up di Valentina Ferragni fa sognare. Scopri come copiarlo, mettendo il tuo sguardo in primo piano

Occhi in primo piano: ciglia nerissime, ombretto glitter e solo un po’ di gloss; questo il Beauty Look di Valentina Ferragni per la Milano Fashion Week. Gli occhi sono i veri protagonisti di questo make up: matita sopra e sotto, mascara e ombretto glitter vengono poi bilanciati da un trucco viso più delicato, con solo una spennellata di fard delicata e un gloss per le labbra.

Il make up luminoso di Valentina Ferragni

Luminosissimo il beauty look di Valentina Ferragni: l’influencer ed imprenditrice digitale ha incantato tutti i suoi follower con uno scatto in pieno stile street style in concomitanza con l’arrivo della Fashion Week. Colori neutri per il look vanno ad enfatizzare il trucco: capelli lisci, per una piega che possiamo replicare anche a casa mentre tutta l’attenzione va sul viso e in modo particolare sugli occhi. Un trucco semplice ma pieno di luce che mette in risalto i punti forte di Valentina.

Eyeliner Bold: come realizzarlo

Le tendenze si sa, sono cicliche. E così, dopo aver visto l’eyeliner bold nelle passerelle delle fashion week della stagione autunno inverno 2017 2018 ecco che fa il suo ritorno. Bold è senza dubbio la parola chiave per l’eyeliner del make up di Valentina Ferragni che puoi provare a replicare anche se non sei un’esperta di trucco. A differenza di altri metodi per applicare questo prodotto, quello bold va oltre la rima cigliare ed è fattibile anche per chi ha poca manualità.

La riga spessa del make up va ad incorniciare lo sguardo e ad attirare l’attenzione proprio su questo dettaglio. Femminile e grintoso, è uno stile adatto a donne di carattere che vogliono esprimere la propria personalità attraverso alcuni dettagli.

Come si realizza l’Eyeliner Bold?

È facilissimo! Questo trucco porta in primo piano gli occhi che diventano una vera e propria arma di seduzione. La realizzazione avviene tracciando due linee nette. Il trucco per riuscire a bilanciare tutto correttamente è utilizzare prima un ombretto dello stesso colore dell’eyeliner così da disegnare una riga che poi ti guiderà al momento dell’utilizzo del pennello più sottile.

Parti dall’angolo interno e segui la forma naturale del tuo occhio, allargati poi verso l’esterno realizzando la classica coda tipica dei cat-eye. Ora che hai una traccia non ti resta che ripassare il tutto con un eyeliner nero. Vuoi renderlo ancora più d’effetto? Ripassalo picchiettando l’ombretto dello stesso colore. Ripeti la stessa operazione per la rima inferiore dell’occhio.

Ciglia lunghissime extra dark

Protagonista del make up sono gli occhi come abbiamo detto, per fare in modo che lo sguardo sia totalmente enfatizzato serve un ottimo mascara e un buon lavoro sulle ciglia. Per evitare che l’eyeliner bold prenda il ruolo di unico protagonista utilizza un mascara effetto ciglia finte, magari con all’interno fibre per dare un allungamento naturale. Ripassalo più volte per un effetto drammatico e appariscente.

Il segreto per ciglia da favola?

Utilizza un piegaciglia prima di applicare il prodotto, così otterrai un effetto incurvato davvero suggestivo. Attenzione ai movimenti, evita di muoverti a zig zag poiché potresti dare origine ad alcuni grumi che non sono per nulla aesthetic.

Ombretto glitter fairy: il trend del momento

I glitter sono tornati: dopo stagioni di ombretti nude e opachi ecco che luminosissimi tornano protagonisti delle sfilate e dei look d’effetto, proprio come quello di Valentina. Make up colorati e appariscenti si fanno strada, puntando sempre sull’equilibrio tra labbra e occhi. In questo caso lo sguardo viene enfatizzato anche dall’utilizzo di glitter che vanno a creare un effetto tridimensionale, a bilanciare l’eyeliner bold e a dare luminosità.

L’ombretto in polvere scintillante e luminoso viene applicato a partire dall’angolo interno dell’occhio, proprio per creare un tocco luccicante. Fai lo stesso anche tu: se hai realizzato un eyeliner bold bilancia l’effetto creando una dualità tra la linea black in stile rock e un ombretto luminoso glitter romantico.

Gloss nude: la scelta giusta per non esagerare

Per un trucco d’impatto e utilizzabile nella quotidianità è importante trovare un equilibrio; se in questo caso sono gli occhi ad avere i riflettori puntati ecco che le labbra devono puntare ad essere invisibili…o quasi.

Labbra naturali glossate

Le labbra naturali glossate sono uno dei trend della stagione: luminoso, porta avanti il filone del trucco ma senza appesantire il volto soprattutto nei make up da giorno. I lucidalabbra trasparenti sono un’ottima idea ma puoi anche scegliere un nude lucido leggero che si abbini al tuo volto e che valorizzi il tuo incarnato.

Contouring romantico sugli zigomi

E per le guance? Valentina Ferragni ha puntato su un contouring leggerissimo sugli zigomi, scegliendo un rosato delicato pensato per abbinarsi alla perfezione con il gloss nude utilizzato. Un’ottima scelta poiché valorizza i suoi lineamenti e fa in modo di non appesantire il volto, lasciando che siano proprio gli occhi i protagonisti del make up. Fallo anche tu, scegli un blush nude che ben si abbini alla tua carnagione ma anche al gloss nude scelto per il trucco.

Il look di Valentina Ferragni mette in primo piano lo sguardo

Eyeliner Bold e ciglia foltissime attirano l'attenzione

Per illuminare lo sguardo viene scelto un ombretto glitter

Le labbra sono rigorosamente glossate nude