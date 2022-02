S ul red carpet del suo ultimo impegno cinematografico JLO ha sfoggiato un make up glow pazzesco da sfoggiare ora se vuoi emanare luce ad ogni movimento

Molti hanno definito il red carpet dell’ultimo film che vede protagonista JLO come la prova generale del suo vero e imminente matrimonio con Ben Affleck. Se sarà davvero così lo sapremo forse tra qualche mese, la certezza di oggi però è che Jennifer alla prima di Marry Me fosse pazzesca e che il suo beauty look super glow sia l’ispirazione del momento, da copiare subito.

Il trucco luminoso di JLO

Jennifer Lopez ci ha abituato da sempre ai suoi make up look ricchi di luce, perfetti per esaltare la pelle di una ragazza latina ma non solo. Aggiungere un po’ di glow al proprio incarnato, infatti, giova a tutte, soprattutto in inverno, quando la pelle tende ad essere decisamente più pallida rispetto ai mesi estivi.

A rendere radioso il viso di JLO è stata la combinazione perfetta di tutti i prodotti usati, che nel loro insieme hanno contribuito a realizzare un sunset mood in pieno stile hollywood.

Se ne sei rimasta affascinata sappi che replicarlo è possibile e per nulla complicato.

Come realizzare la base

Per realizzare un trucco molto simile a quello sfoggiato da JLO alla prima del suo ultimo film Merry Me non si può non partire dalla base. Sbagliare questo passaggio potrebbe vanificare l’effetto finale quindi prenditi qualche minuto in più per compierlo.

Skincare a regola d’arte

Prima di iniziare a stendere il make up ricorda che la pelle non potrà mai risultare radiosa se non sarà prima curata alla perfezione con una skincare adatta. Lava quindi il viso con il detergente idoneo alla tua tipologia e procedi con la routine che sei solita fare. Un piccolo trucchetto per intensificare fin da ora il risultato finale potrebbe essere quello di utilizzare un siero o una crema giorno leggermente illuminante, che inizi a donare luce all’incarnato.

Una volta che il tuo viso sarà perfettamente deterso e idratato sei pronta per passare al trucco.

Fondotinta illuminante

La parola illuminante è quella più ricorrente in questo make up tutorial, quindi assicurati che tutti o quasi i prodotti che utilizzi abbiano questa funzione.

Se usi il fondotinta stai alla larga dalle formule compatte e matt, che ti farebbero virare verso l’effetto opposto. Scegli invece texture liquida o ad acqua, che solitamente regalano un effetto bagnato naturale in perfetto stile JLO

Se preferisci lasciare il tuo viso naturale, sostituisci il fondotinta con una BB Cream oppure unisci una goccia di illuminante liquido alla tua solita crema idratante.

Polveri glow

Sul viso di JLO la luce è ovunque ma per ottenere l’effetto baciata dal sole, i prodotti in polvere sono stesi in modo strategico in punti ben precisi.

Procurati bronzer, blush e illuminante e procedi con un contouring minuzioso, che metta in risalto soprattutto gli zigomi e la punta del naso. Mi raccomando, ricordati di scegliere un blush aranciato e non rosato, che mal si sposa con il mood caraibico di Jennifer.

Come truccare gli occhi

Il make up occhi in questo caso è tutto nei toni del marrone, un colore che definisce lo sguardo ma in modo delicato e senza appesantirlo.

Per replicare il look di JLO procurati un ombretto marrone da sfumare su tutta la palpebra mobile, sconfinando leggermente lungo la piega dell’occhio ma senza proseguire oltre. Per illuminare questa parte del viso, infatti, sotto l’arcata sopraccigliare dovresti sfumare un ombretto burro che apra lo sguardo e lo renda ancora più radioso.

Prendi poi una matita occhi marrone e traccia una riga sulla rima superiore. Non importa che sia perfetta perché subito dopo dovrai sfumarla il più possibile verso l’esterno, in modo che rimanga solo una leggera ombreggiatura.

Fai la stessa cosa sulla rima inferiore, così da incorniciare gli occhi. Infine, definiscili ulteriormente con tanto mascara, questa volta super black, sia sulle ciglia superiori sia su quelle inferiori.

Rossetto nude

Raramente è capitato di vedere una foto di Jennifer Lopez con un rossetto vistoso e anche sul red carper del suo ultimo impegno cinematografico non si è smentita, sfoggiando un rossetto nude sui toni del beige, perfetto come tocco finale del suo make up ricco di luce.

Il focus di questo beauty look, infatti, è tutto su incarnato e occhi e caricare anche le labbra con colori evidenti, oltre a distogliere l’attenzione da dove si desidera invece indirizzarla, potrebbe far risultare l’insieme troppo pesante.

Meglio quindi non rischiare e optare per labbra naturali. Il colore scelto da JLO è perfetto per le ragazze che hanno la pelle simile alla sua, mentre se la tua è più chiara scegli un nude leggermente più caldo oppure un gloss completamente trasparente.