I l cat eye con eyeliner di Adele ai Brit Awards è il trend beauty che dovresti copiare subito!

Il cat eye con eyeliner di Adele ai Bit Awards 2022 è il trend beauty che tutte dovremmo copiare. La cantante non ha deluso, ancora una volta, le nostre aspettative, e per il suo ritorno sulla scelta ha sfoggiato un make up a dir poco favoloso!

Adele regina dei Brit Awards 2022

La manifestazione dedicata alla musica britannica e internazionale quest’anno ha chiamato a raccolta moltissime celebrity. La regina indiscussa della serata? Ovviamente lei: Adele! La cantante per il suo ritorno in scena ha puntato su occhi magnetici e sguardo seducente grazie a cat eye ed eyeliner, rilanciando una tendenza che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

Il make up di una popstar

Di nuovo sotto i riflettori, protagonista dei Brit Awards 2022, Adele ha puntato tutto sullo sguardo. La popstar ha sfoggiato occhi da gatta, impreziositi da eyeliner e ciglia incurvate. Un beauty look che la cantante ha mostrato sempre di apprezzare e che per l’occasione ha reso ancora più glam. Merito della linea precisa e grafica dell’eyeliner, con cui ha scolpito lo sguardo, disegnandolo alla perfezione, e dell’incarnato luminoso. A completare il tutto un tocco di blush rosa sugli zigomi, per scolpire con eleganza, e una chioma vaporosa, con le punte rivolte all’insù. Ma scopriamo meglio i dettagli (e i segreti) di un beauty look che farà tendenza.

Il cat eye con eyeliner

Croce e delizia, il cat eye con eyeliner come quello di Adele non è così semplice da realizzare, ma, come si può notare dagli scatti dei Brit Awards, l’effetto è davvero strepitoso. Seducente e raffinato, questo trucco occhi ridefinisce lo sguardo ed è must delle dive. Adele in quest’occasione ha puntato su una punta strutturata con l’eyeliner e su un tratto di matita chiara nella congiuntiva che si allunga sino all’angolo esterno. Un modo per rendere più grande l’occhio e illuminarlo. A completare il tutto un ombretto – sfumatissimo – sui toni del bronzo e dell’oro.

Le sopracciglia bold

Mai e poi mai sopravvalutare il potere delle sopracciglia! Hanno infatti il compito di incorniciare il viso e di accendere lo sguardo. Per questo Adele le sfoggia ben definite e piene, pettinate alla perfezione. Quelle della cantante sono molto chiare per questo, come ha raccontato a NikkieTutorials, preferisce tingerle con dei prodotti specifici. “Amo le sopracciglia – ha raccontato -, ma se non me le tingo sembro Voldemort! Sono così pallide e bionde! Ho imparato a tingerle in pandemia, ho fatto un sacco di ricerche, guardato video di Youtube e ordinato tutti i prodotti su Amazon. Le faccio una volta a settimana da sola”.

Le labbra nude

A Brit Awards, Adele ha scelto di abbinare al cat eye con eyeliner un rossetto nude. Puntare l’attenzione sullo sguardo non significa dimenticare le labbra, ma optare per il colore giusto. In quest’occasione la cantante ha scelto una tonalità biscotto, ridisegnando la bocca per renderla più carnosa con la tecnica dell’overline lips, apprezzata da Chiara Ferragni e Kylie Jenner: la garanzia per labbra da baciare!

Il blush e l’illuminante

Adele adora l’effetto “pelle baciata dal sole” che in effetti le sta a meraviglia. Ai Brit Awards 2022, la popstar ha puntato su illuminante e blush pesca per definire perfettamente gli zigomi. L’effetto flawless così è garantito!

L'acconciatura retrò

Per completare il beauty look di Adele ai Brit Awards non poteva mancare un’acconciatura retrò. Chioma cotonata e punte mosse: la cantante ha optato per uno dei suoi hairstyle preferiti e non ha sbagliato!

Come copiare il make up

Impossibile non restare estasiate di fronte al make up di Adele. Dunque la domanda sorge spontanea: come copiarlo? L’obiettivo di questo trucco è quello di donare all’occhio un effetto di allungamento verso l’esterno, imitando, appunto, quello del gatto. Si ottiene utilizzando l’eyeliner: quello che serve è una mano piuttosto ferma, oltre a una buona dose di pazienza.

I prodotti che ti serviranno sono:

eyeliner nero;

pennello per sfumare;

correttore oppure primer;

ombretto nude oppure cipria;

mascara.

Dopo aver applicato il primer o il correttore sulla palpebra fissa il tutto con la cipria oppure con un ombretto nude. In seguito applica l’eyeliner seguendo la rima cigliare superiore e termina con una piccola coda nell’area più esterna della palpebra. Se vuoi essere più precisa puoi aiutarti con una piccola striscia di scotch da sfruttare come linea guida. Poi passa all’ombretto. Sfuma quello più scuro nella zona finale dell’occhio in cui si trova la linea dell’eyeliner per dare maggiore profondità, mentre nell’area interna applica una tonalità più chiara. Termina il tutto con una buona dose di mascara, senza dimenticarti di definire e pettinare al meglio le sopracciglia, proprio come fa Adele. In questo modo il tuo cat eye con eyeliner risulterà impeccabile!