Bold è chic, bold è il trend per eccellenza: lo dimostra l’eyeliner di Elisa Maino

M arcato, intenso, di carattere, in due parole un eyeliner bold da lasciare senza fiato. Ecco il beauty look di Elisa Maino da copiare subito

Lo abbiamo già detto tante volte, ma è sempre il momento giusto per ribadirlo. Quando si tratta di trucco e di makeup di tendenza la scrittrice e influencer Elisa Maino non ha davvero eguali. E ce lo dimostra, ancora una volta, con un bold eyeliner che definire di carattere non renderebbe comunque l’idea.

Se un’idea però volete farvela davvero, vi basta guardare la foto qui sotto per capire di cosa stiamo parlando. Un trucco bold super hot, definito, marcatissimo, magnetico e che si, dona a Elisa un fascino davvero senza eguali. Un makeup che, diciamolo, sa come conquistare lo sguardo di chiunque lo osservi e che proprio sullo sguardo va a catalizzare ogni suo più minimo dettaglio di stile. Un bold eyeliner che è un concentrato di colore nero e di seduzione, capace di lasciare il segno fin dalla sua prima apparizione. Affilato, aggressivo ma allo stesso tempo elegante e carico di charme.

Insomma, se l’intento di Elisa Maino era quello di stupire possiamo ben dire che lo ha fatto di nuovo. Se anche voi avete voglia di provare a impreziosire i vostri occhi con questo trend massimalista, un bold eyeliner super deciso come quello di Elisa, quindi, vi basterà sapere che vi servono unicamente due prodotti: un eyeliner nero e un mascara effetto volumizzante.

Per farlo, dovrete realizzare una sorta di trucco grafico, passando l’eyeliner sulla rima inferiore degli occhi e sulla rima superiore. E creando poi un triangolo super affilato che andrete a riempire interamente di nero per un effetto bold da capogiro e che non ammette ripensamenti. Poi, per finire il tutto, una bella passata di mascara a donare massimo volume alle ciglia. E il vostro trucco bold è pronto per essere sfoggiato.

Un makeup che si rinnova, che vuole farsi vedere, che esalta la voglia di essere se stessi e di mostrarsi esattamente come si è, grintose, eleganti, carismatiche e piene di energia. Un potere che nasce da dentro e che si vede negli occhi e nel vostro eyeliner bold.