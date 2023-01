Il compleanno di Elisa Maino è l’occasione giusta per ammirare (ancora) il suo perfetto beauty look

V oglia di sfoggiare un beauty look naturale ma super cool? Se la risposta è si, allora la tua musa ispiratrice è ancora una volta lei, Elisa Maino, e il suo makeup dall'effetto wow

Tra candelabri, luci calde, paillettes e tanto, tantissimo bianco, alla festa per i suoi vent’anni Elisa Maino ha stupito ancora una volta. E questa volta lo ha fatto con il suo sempre perfetto beauty look. Un makeup in contrasto con lo sfarzo della location scelta per festeggiare questo importante giorno, che lascia la totale attenzione allo splendido abito indossato dalla giovane scrittrice e influencer ma che stupisce al primo sguardo per la sua semplicità e allo stesso tempo ricercatezza. Donando a Elisa un fascino a dir poco eccezionale e un aspetto da vera regina della festa.

Un beauty look che, diciamolo pure, è davvero realizzato a regola d’arte. E che permette di valorizzare a pieno i colori naturali di Elisa, mettendo in risalto i suoi lineamenti senza eccessi e senza toglierle nemmeno un briciolo di freschezza e di luminosità. Se vuoi ottenere lo stesso effetto della giovane e talentuosa Maino, musa ispiratrice di makeup e beauty look per intere schiere di ragazze, non dovrai fare altro che procurarti gli strumenti e i prodotti giusti. Quali? Ovviamente fondotinta, correttore, blush o illuminante, mascara nero, eyeliner e un rossetto nude.

Un beauty look super cool e raffinato, che punta sulla semplicità e su un effetto naturale dal fascino irresistibile. Per realizzarlo, quindi, come prima cosa dovrai uniformare il tuo incarnato, applicando un buon fondotinta e il corretto se necessario. In modo da eliminare eventuali imperfezioni e/o discromie della cute. E fissando il tutto con un pochino di cipria. Una volta fatto, ecco arrivare il momento di dare un bel colorito alle tue gote con una leggera passata di blush. Un passaggio che saprà donare al tuo incarnato un aspetto a dir poco eccezionale.

Ma attenzione, perché il beauty look di Elisa Maino non è finito qui. Adesso è ora di passare agli occhi. Per uno sguardo intenso e magnetico come quello della seguitissima scrittrice e influencer, dovrai applicare una passata di mascara nero sulle ciglia superiori. Magari optando per un prodotto con effetto volumizzante. Poi, traccia una sottile linea di eyeliner sulla rima superiore, sfumando leggermente la parte più esterna di quella inferiore e finendo il tutto con una bella pettinata alle sopracciglia. Un accorgimento utile a renderle regolari e piene.

Per quanto riguarda l’ombretto puoi optare per un prodotto nei toni nude o della terra (ma puoi anche decidere di non metterlo) e riportare gli stessi colori anche sulle labbra, applicando un rossetto nude e una leggerissima passata di gloss. E il tuo beauty look naturale ma dall’effetto ricercato è pronto per essere sfoggiato proprio come fatto da Elisa Maino. Per provare anche su di te un makeup eccezionale e godere di un fascino senza eguali.