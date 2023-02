Più rock che mai: l’eyeliner di Victoria De Angelis è super bold

L 'eyeliner di Victoria De Angelis è più rock che mai ed è il make up che ci serviva per sentirci super grintose

Glam rock con un pizzico di punk grunge: Victoria De Angelis è la regina dell’eyeliner e ci regala una nuova versione, super bold, di questo make up. La bassista dei Måneskin è volata dall’altra parte del mondo insieme al resto del gruppo per prendere parte ai Grammy Awards.

La band romana era candidata per il titolo di Best new artist. Alla fine però il premio è andato a Samara Joy, giovanissima artista jazz che arriva dal Bronx. Nonostante la delusione Victoria non ha perso il suo appeal e insieme a Damiano David e gli altri componenti della band si è divisa fra party e festeggiamenti.

Su Instagram, l’artista ha sfoggiato un make up favoloso e very grunge: un eyeliner con linea super spessa, perfetto per evidenziare i suoi occhi azzurri. Un cat eye fuori dal comune e che non passa inosservato, capace di rendere lo sguardo magnetico. Ancora una volta Vic ha puntato tutto sull’eyeliner, completando il beauty look con labbra nude e chioma ribelle.

Il make up della bassista dei Måneskin d’altronde è diventato un cult da tempo. Victoria adora spostare il focus sullo sguardo, scegliendo una base naturale, perfetta per esaltare le iridi azzurre. In passato l’abbiamo vista sperimentare con ombretto, eyeliner e mascara. Adora lo smokey eyes, meglio se con glitter e sfumato in stile punk glam, ma ha una vera e propria passione per l’eyeliner, croce e delizia di tanti.

D’altronde, come ci insegna Vic, l’eyeliner è un prodotto multitasking e indispensabile, l’ideale per creare tanti make up, dal cat eye sino al tratto grafico. Inoltre garantisce una lunghissima tenuta e non richiede ritocchi eccessivi nel corso della giornata. Gli stili da creare? Sono praticamente infiniti! E il più rock è quello di Victoria De Angelis!

Per replicarlo alla perfezione usa la tecnica del cucchiaio. L’idea, nata da una influencer su Youtube, è ottima per chi non ha la mano ferma e non è pratica con l’eyeliner. Gli step da seguire sono semplicissimi: usa il manico del cucchiaio per creare la coda, seguendo la forma come se fosse un righello. Sfruttando la parte tonda del cucchiaio invece realizza sulla palpebra la riga: per farlo ti basterà seguire il bordo. Il consiglio in più? Se sei poco sicura crea dei piccoli trattini da unire pian piano per realizzare una linea perfetta e punta su un prodotto in penna, facilissimo da gestire.