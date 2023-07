A lla premiere di Barbie, Elisa Maino brilla con un make up rosa shocking assolutamente favoloso

Super girly e pink: è il beauty look sfoggiato da Elisa Maino in occasione della premiere di Barbie. L’influencer e star di Instagram ha deciso di rendere omaggio alla bambola più conosciuta e amata al mondo optando per un make up molto particolare.

Sul red carpet infatti Elisa ha scelto di sfoggiare un trucco sui toni del pink concentrandosi soprattutto sullo sguardo. Il segreto? Un ombretto rosa scintillante e glow, eyeliner e tanto mascara per evidenziare gli occhi. Per completare il make up, la Maino ha optato per sopracciglia ben definite, una base luminosa, ma soprattutto labbra glossy.

Il Barbiecore d’altronde è una tendenza che sta popolando ovunque sui social. L’ispirazione arriva – nemmeno a dirlo – dalla celebre action doll interpretata sul grande schermo da Margot Robbie. Il colore dominante? Ovviamente il rosa Barbie!

Un colore che sta benne a tutti e che si può adattare all’incarnato e al sottotono passando scegliendo una tonalità più scura oppure più chiara. Il bello di questo colore è che è particolarmente versatile. Si può infatti utilizzare per dare un tocco super pop a labbra e occhi oppure come blush per accendere al meglio l’incarnato. Fondamentali in questo caso mascara ed eyeliner, mentre per le sopracciglia il top è l’effetto microblading.

La moda Barbiecore è perfetta pure per chi non ama particolarmente il fucsia e preferirebbe delle nuance più delicate. Il rosa antico, ad esempio, esalta l’incarnato chiaro, mentre chi ha una carnagione olivastra dovrebbe provare il rosa acceso, il segreto per rendere ancora più evidente l’abbronzatura.

Il rosa d’altronde è la nuance ideale per i look da giorno e da sera. Ombretto rosa, mascara e rossetto glossy sono l’ideale per affrontare il red carpet, come ci insegna Elisa Maino, mentre per un trucco da giorno si può scegliere un lipstick rosso acceso, meglio se glossato. Un’altra idea vincente è quella di usare ombretti sui toni del dorato e del verde, in contrasto con le gote rosa. Fra i trend più interessanti legati a Barbie c’è quello di dare un tocco di pink alla punta delle ciglia: il segreto per aprire lo sguardo e per celebrare la famosissima bambola. Infine da non dimenticare lo smalto che è ottimo per completare qualsiasi beauty look. Opta per il fucsia oppure per il rosa shocking, rigorosamente effetto vetro o gel con una strepitosa texture volumizzante.