Sì, il Barbie Wavy Hair è il trend del momento: facciamolo come Margot Robbie

V oglia di sfoggiare un look in stile Barbie che non passi inosservato? Ecco i Barbie wavy hair di Margot Robbie da copiare all'istante.

Non ci sono più dubbi, lo stile di Barbie e il suo magico mondo rosa hanno conquistato ogni ambito possibile. Dall’abbigliamento al makeup e fino all’hairstyling. Come ci mostra la protagonista assoluta del film e delle tendenze del momento, Margot Robbie.

E lo fa sfoggiando un’acconciatura che è impossibile non amare all’stante. Dei Barbie Wavy Hair da capogiro. Un look che richiama alle tipiche onde estive che tanto ci piacciono e a quel tocco di romanticismo immancabile nel personaggio di Barbie in versione cinematografica e non.

Un’acconciatura che emana semplicità e fascino e che valorizza a pieno la lunghissima chioma bionda dell’attrice. Come dire, mai come in questo caso persona e personaggio si sono uniti per creare dei trend da copiare all’istante e da sfoggiare durante le vostre giornate estive.

Se vi state chiedendo come realizzare questo stupendo hair style, quindi, sappiate che è molto semplice. E che vi basterà partire dalla realizzazione delle classiche onde su tutta la chioma. Per farle avete solo l’imbarazzo della scelta. Dall’utilizzo di una piastra apposita ai metodi senza calore, come una serie di trecce da tenere durante la notte e scogliere al mattino.

O ancora optando per la fascia o i torchon, fino agli eterni bigodini, tanto amati dalle nostre nonne, mamme e si, che amerete anche voi. Soprattutto dopo aver visto le onde in stile Barbie che vi potranno regalare.

Un hair look che affascina al primo sguardo, che emana dolcezza e morbidezza e che mette in risalto la chioma con un bellissimo gioco di movimenti e leggerezza. Ma attenzione, perché per replicare i Barbie Wavy Hair di Margot Robbie non vi basta donare delle incantevoli onde ai vostri capelli.

Il tocco che fa la differenza, infatti, è un altro. La riga laterale e una sorta di “ciuffo” cotonato proprio sul davanti della capigliatura,. Un’onda ben posizionata e che dona volume e un fascino retrò all’intera acconciatura dell’attrice. Un dettaglio piccolissimo ma che fa un’enorme differenza, regalando all’intero hair look di Margot Robbie un fascino e uno stile davvero unico e che fa venire voglia di provarlo all’istante.

Entrando con un balzo nel mondo pink di Barbie e sfoggiando, uno per uno, i suoi look più iconici e di tendenza per questa estate total Barbiecore.