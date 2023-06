Il Barbie Blonde è il colore di capelli ispirato a Barbie ed è, ovviamente, biondissimo

B arbie è tornata. E con lei, anche il suo colore di capelli: il Barbie Blonde.

Tra la Barbiecore aesthehic, il trend amatissimo dalla Gen Z che si ispira all'iconica bambola in un tripudio di look girlish e dall’allure Y2k che coniugano moda e beauty rigorosamente (e sottolineiamo rigorosamente) nelle nuance del rosa, e il nuovissimo e tanto atteso film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling che uscirà il 12 luglio, non si parla d’altro: Barbie è di nuovo in tendenza.

E, oltre al colore rosa declinato negli abiti e nel makeup, diventato il simbolo di Barbie per eccellenza e il tratto che l’ha resa identificabile dagli anni ’50 fino ad oggi, l’altro immancabile e irrinunciabile signature look della bambola più amata dal web è proprio la fluente e luminosa chioma bionda.

Ebbene sì, il Barbie Blonde, così chiamato dagli utenti di TikTok e Instagram, è il “colore tipo” di Barbie ed è l’ultimo must have in materia di haircolor.

D’altronde “Barbie and blonde are synonymous” e, il biondo burro che la caratterizza non poteva che essere il nuovo colore del momento, in accordo con la Barbieland mania che ha contagiato tutti.

Che colore è esattamente il Barbie Blonde?

Se per un po’ di tempo il mondo sembrava essersi preso una pausa del biondo in tutte le sue forme, in favore di un colore generalmente più naturale per ognuno, a bassa manutenzione e senza bisogno di ritocchi continui (avevamo infatti abbandonato meches, balayage, schiariture e tinte difficili da curare) ad oggi le tendenze, come spesso accade, si sono ribaltate e in vetta alla classifica dei colori più cool del momento c’è proprio il Barbie Blonde.

Se il Bronde è un misto fra il marrone e il biondo e l’Ashy Dark Blonde è un biondo pastello, il Barbie Blonde è definito come un biondo dorato chiarissimo, color “buccia di banana”, tendente al caldo e che mantiene dalle radici alle punte la stessa tonalità. Questo significa niente degradè o sfumature dal più scuro al più chiaro, ma non esclude necessariamente altre tecniche di haircoloring che non siano la classica tinta omogenea. Molti sono infatti gli esempi di Barbie Blonde ottenuti tramite air touch o tinte stratificate a meches e schiariture per dare tridimensionalità alla chioma e per essere più “portabili” senza dover correre dal parrucchiere ogni tre settimane.

Al contempo, non è detto che il colore caldo di questo trend si abbini al tuo sottotono e alla tua carnagione: per questo motivo molte star hanno fatto loro il concetto del Barbie Blonde sperimentando però con la tonalità più adatta a loro. Alcuni esempi? Da Gigi Hadid e Anya Taylor-Joy, che hanno optato per un biondo più freddo e più chiaro a Elsa Hosk che invece ha preferito una tonalità più calda ma sempre chiarissima.

Come mantenere il colore

Il rischio del Barbie Blonde è che da color buccia di banana, tu ti trasformi in giallo paglia. Eh sì, essendo il BB una tonalità comunque molto calda e dal sottotono dorato, l’effetto giallo è dietro l’angolo. Come evitare dunque che il capello si ingiallisca troppo? Il segreto sta negli shampoo, balsami e maschere viola, che totalizzano il capello e riescono a mantenere bilanciato il colore. A ogni lavaggio dunque, se ne senti la necessità, passa sui capelli un prodotto totalizzante violaceo e, ogni tot, fai un salto dal parrucchiere per una totalizzazione più professionale.