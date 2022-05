Tutte le acconciature y2k per capelli che ci riportano agli anni 2000

L e migliori acconciature y2k per capelli che ci riportano agli anni 2000 dal bob di Victoria Beckham ai ciuffetti di Britney Spears

Gli anni Duemila tornano di tendenza con le acconciature y2k che ci riportano indietro fra elastici colorati, tagli particolari e colori di tendenza. Quando si parla di hairstyle solitamente si fa riferimento ai must have della stagione, ma cosa succede se i trend ci costringono a fare un viaggio sulla macchina del tempo?

Urge dunque fare un breve ripassino per scoprire gli hairstyle ispirati ai mitici anni Duemila da rispolverare e sfoggiare subito! Si parte dal bob asimmetrico lanciato da Rihanna nel periodo del suo debutto: un taglio nero corvino, con riga centrale, da provare immediatamente. Amatissimo pure dalla mitica Victoria Beckham. Una variante da collaudare? Le punte in su, da creare utilizzando la piastra.

E se l’acconciatura attorcigliata in stile Jennifer Love Hewitt era il mito di tutte negli anni Duemila, l’accessorio da indossare subito è la bandana, amatissima da JLo, che nel corso del tempo l’ha sfoggiata più volte, con salopette e treccine, of course!

Sono proprio le trecce il grande trend y2K. Quella con le bolle si ispira ai film di fantascienza ed è super chic, mentre quelle coloratissime – sfoggiate pure da Paola Turani al Coachella Festival – vennero lanciate negli anni Duemila da una strepitosa Alicia Keys.

Ma l’acconciatura simbolo di quel periodo resta quella con le ciocche che incorniciano il viso, da sfruttare con chignon, mezza coda oppure ponytail. Un hairstyle amatissimo da Hilary Duff, Keira Knightley e Alyssa Milano da completare con le mollette.

E i colori? La chioma in stile anni Duemila punta su riflessi colorati con accostamenti che possono essere arditi e particolari. Basti pensare alle ciocche rosa di Britney Spears o ai riflessi neri sul biondo di Christina Aguilera. I colpi di sole coloratissimi dunque sono ancora una volta di moda per dare un twist a ogni acconciatura. Le nuance migliori? Quelle pastello e very soft. Basteranno dei semplici

Tuttavia, per un twist alla chioma, è meglio usare il colore in piccoli tocchi o optare per una colorazione temporanea. Per quanto riguarda la scelta delle sfumature, i toni pastello e soft sono i più consigliati, per regalare shade eccezionali alla chioma. L’idea in più? Se sei coraggiosa potresti provare la tinta bicolor che sta impazzando anche su TikTok e arriva direttamente dai mitici Duemila. La combo migliore è quella con metà testa nera e metà bionda, ma si può osare pure con il rosa, il rosso arancio, il blu o tante altre tinte soft.