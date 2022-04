P aola Turani ci regala delle nostalgic vibes in attesa dei Coachella, fra make up e hairstyle a favola

Paola Turani ci regala sei beauty look da favola per prepararci al Coachella 2022, ispirandoci ad essere al top, fra make up strepitosi e hairstyle ancora più belli. L’influencer e modella presto volerà negli Stati Uniti per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival.

Quest’anno la manifestazione promette una lineup di artisti strepitosa, da Harry Styles ai Maneskin, ma soprattutto sarà l’occasione per sfoggiare beauty look indimenticabili, fra tramonti nel deserto e musica. In attesa di raggiungere gli USA e raccontare la sua avventura su Instagram, Paola ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono negli anni passati al Coachella.

L’occasione perfetta per trarre ispirazione e copiare make up e acconciatura della reginetta dei social. La prima foto ci regala una Paola Turani versione animalier con vestitino leggero e beauty look graffiante. La modella infatti ha optato per hair piercing per dare un twist alla treccia laterale e illuminare l’acconciatura mossa, con beach waves da favola. Per completare il tutto, Paola ha puntato sul double eyeliner – black and white – e su una base luminosissima, perfetta per illuminare il suo incarnato.

Il rosso è senza dubbio il colore della Turani che nel secondo beauty look si trasforma in una principessa del deserto sui toni caldi del red. Il rossetto rouge evidenzia le labbra, l’ombretto chiaro illumina lo sguardo, mentre i capelli sono liscissimi, con sfumature cioccolato.

Il terzo beauty look è uno fra i più belli sfoggiati da Paola Turani. Gli space buns altissimi danno volume all’acconciatura, mentre i fili colorati fra le treccine enfatizzano il make up sui toni del purple. Che dire: strepitosa!

Proprio come nella quarta foto in cui la Turani si trasforma in una country girl con tanto di look con le frange e boxer braids impreziosite dagli hair piercing. Il trucco è caldo e avvolgente, sui toni del bronzo e della terracotta. A creare lo smokey eyes è l’ombretto, mentre lo sguardo è evidenziato da cristalli e mascara.

L’ispirazione per il quinto beauty look arriva da Euphoria. Gli occhi si accendono con un make up gold fatto di cristalli posizionati proprio sopra l’arcata delle sopracciglia bold. Le labbra sono semplicemente stupende, rese più carnose dall’overlining nude.

Infine l’ultimo beauty look di Paola Turani punta tutto sullo sguardo. Lo smokey eyes black dona mistero all’influencer bergamasca, che sfrutta due cristalli, posizionati sotto ogni occhio, per brillare. I capelli sono mossi, con beach waves selvagge e morbidissime, arricchite da piume.