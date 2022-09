Barbiecore mania: ora è il momento di pensare in rosa (e non solo) anche per il make-up

N on solo rosa, pailettes e chiome bionde, il mondo di Barbie è molto di più e, in attesa del film, è arrivato il momento di immergersi nel beauty world

Chi non ha mai desiderato, giocato, bramato e amato la bambola bionda più famosa del mondo? Negarlo è impossibile, la Barbie è stata una vera e propria icona tra i giocattoli di tutti e, oggi, torna alla ribalta grazie alla futura uscita, programmata per il 2023 nelle sale cinematografiche, diretto da Greta Gerwing.

Margot Robbie sarà la bambola in carne ed ossa, mentre Ryan Gosling, in versione biondo ossigenato, vestirà i panni coloratissimi di Ken. I primi scatti rubati sul set, dove le sfumature neon hanno catturato l'attenzione di tutti, hanno riportato alla ribalta la moda a dedicata alla bambola della Mattel.

Un mood fatto di colori, rosa ma non solo, e un'estetica che richiama i primi anni 2000 e che già da diverso tempo ha conquistato la Gen Z riportando i pantaloni a vita bassa, i micro top e non solo. Ma la stessa cosa vale per il mondo del beauty? Assolutamente sì e non vale solo per le donne, questa tendenza è infatti la più genderless e inclusiva che ci sia al momento.

Non solo make-up total pink, ma anche trucchi monocromatici dai colori pop e intensi, come l'azzurro o il verde, per poi passare alle labbra, dove, questa tendenza raggiunge il suo punto più alto: contorno labbra più scuro, gloss cangianti e unghie a mandorla arricchite da nail art e colori accesi.

È forse questo il momento di dire addio al mood minimal che per diverso tempo ci ha accompagnato? Assolutamente no, ma i due stili ci accompagneranno per molto tempo (ne siamo sicuri). Ma ora è il momento di focalizzarsi sul Barbiecore e su come sta cambiando e modificando il mondo beauty, il modo migliore? Scoprire e indagare i migliori make-up, le nails e i capelli che in tutto e per tutto prendono ispirazione dalla bambola di plastica più famosa al mondo.

Pink passion: i capelli rosa ossessione del momento

Che sia pastello, lavanda o shock poco importa: il rosa domina i capelli di tantissimi e occhi è sempre più richiesto. Si parte sempre da una base bionda, proprio come Barbie insegna, a cui aggiungere colori e sfumature pink. Poco importa che siano lisci, ricci, afro o mossi, la cosa importante è il colore.

Gloss senza se e senza ma: parola di make-up

Ripreso pari pari dal giocattolo o che solo ne prende ispirazione: il make-up Barbiecore è fatto di labbra glossata, make-up colorati e ciglia ammalianti. Un trend assolutamente da seguire: le labbra nude dal finish cristallo, con qualche piccolo glitter, e per chi vuole un tuffo nel passato, anche un contorno labbra scuro in pieno stile anni '90.

Unghie, come ci insegna Barbie

A mandorla e stiletto: sono queste le due nail shape che dominano per chi vuole rincorrere lo stile che identifica la fan base della bambola nata nel 1959. Sì al rosa, ovviamente, ma attenzione a non sottovalutare anche la french manicure che, in qualche modo, sta tornando a conquistare le mani di molte. Un vero revival? French e unghie squadrate.

