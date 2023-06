7 tendenze capelli da provare questa estate

L e tendenze capelli per l'estate urlano espressività: le forme vengono raggiornate ed adattate, mentre il colore esplode in favore di nuance accese e brillanti come i raggi del sole

Inutile negarlo accade anche alle amanti dell'inverno, con l'arrivo del caldo e delle giornate più lunghe, c'è un'energia contagiosa nell'aria che ci spinge a sperimentare e soprattutto osare con i nostri capelli.

Abbiamo voglia di nuovi look freschi e vivaci, ma anche di testare nuove colorazioni, acconciature e per le più temerarie.. nuovi hair cut!

Pronta a scoprire le 7 tendenze hair che saranno ovunque quest’estate?

Momager crop

L’aumento delle temperature ti fa desiderare un taglio di capelli corto e fresco? Allora è il momento di prenotare il tuo appuntamento dal parrucchiere per provare il “Momager crop”. Questo taglio di capelli è più lungo di un pixie cut ma altrettanto facile da gestire a casa. È perfetto sia per chi ha i capelli lisci, sia per chi ha i capelli mossi/ricci.

Insomma, una valida opzione da prendere in considerazione se vuoi puntare su un taglio di capelli corto.

Fermagli a barretta

Dopo gli scrunchies ed i classici mollettoni, per questa estate l’accessorio più glam con il quale legare i capelli è sicuramente il fermaglio a barretta. Dopo averlo avvistato sulla passerella dell'ultima collezione di Chanel, è diventato virale su tutti i social network. Non farti cogliere impreparata, è il momento di ispezionare le vecchie beauty bag/ portagioie della mamma per scovare i modelli vintage più cool!

Riga laterale

È tempo di salutare la riga al centro? Forse è ancora presto per dirlo, ma una cosa è certa, la riga laterale è tornata! Per portarla in maniera curata ed ultra glam, puoi utilizzare un prodotto per lo styling come una cera o un gel. Ti basterà applicare una piccola quantità di prodotto sulle radici dei capelli e pettinarli delicatamente, così da distribuire il prodotto in modo uniforme.

L’effetto finale sarà a tutto volume e dall’allure super femminile

Frangia a tendina

Le frange saranno ancora popolari questa estate, ma anche loro riviste in una chiave più snella e moderna. Via la classica frangetta piena, fatta da ciocche spesse e compatte, bentornate quelle a tendina. Questo tipo di frangia può essere portata in diverse lunghezze, a seconda delle proprie preferenze personali e della forma del viso. Può infatti essere tagliata in modo che si estenda esattamente sopra le sopracciglia oppure portata più lunga, coprendo parzialmente gli occhi.

Spiky bun

Il ritorno degli anni novanta e Y2K non risparmia neanche la più classica delle acconciature: lo chignon. In previsione dell’estate inizia a fare pratica con quello stile anni 90. Per realizzarla occorre applicare una noce di balsamo leave uniformemente dalle radici alle punte. Successivamente spazzola i capelli all'indietro e legali in una coda di cavallo stretta. Attorcigliala se stessa e lega i capelli come fai normalmente. A questo punto, tieni con una mano le punte dei capelli e tirali leggermente in diagonale verso l’alto. Ti basterà concludere con una spruzzata di lacca per scongiurare l'effetto crespo e tenere sotto controllo i baby hair.

P.S. Questa acconciatura è perfetta per chi ha bisogno di rimandare di un giorno lo shampoo!

Coda di cavallo

La coda di cavallo è più popolare che mai nel 2023, soprattutto nella versione extra-long.

La sua versatilità e il suo fascino senza tempo la rendono una scelta perfetta per ogni occasione, soprattutto nelle torride serate estive. Puoi scegliere se raccogliere i capelli in una coda alta o bassa, come recentemente sfoggiata da Elodie durante il suo live show. Questa acconciatura può essere realizzato su capelli naturali o con l'aiuto di extension per raggiungere una lunghezza XXL.

Cherry Coke

Parlando di colore, la tonalità che ci aspettiamo di vedere ovunque questa estate è sicuramente la ormai viralissima sui social "Cherry Coke". Ispirata al colore della famosa bibita gassata, questo colore di capelli è un mix di tonalità castano scuro e riflessi rossi profondi, in grado di regalare a chi lo indossa un look audace e super glam.