Cherry coke: il colore di capelli su cui puntare questa stagione

Q uesta primavera sarà all'insegna del colore! Non solo nel nostro guardaroba, ma anche per i nostri capelli.

Sembra che il mondo dell'hair color abbia cambiato idea. Dopo un lungo periodo in cui sono statoe protagoniste indiscusse tonalità fredde tendenti al cenere, per questa primavera il colore più richiesto è il rosso ciliegia, soprannominato dalla Gen Z "Cherry Coke" , una sfumatura cremisi morbida ed audace al tempo stesso.

A darci conferma del trend è arrivato Tik Tok, dove insieme al già virale "Cherry Coke Lips" anche l'hashtag #cherrycokehair ha guadagnato like ed adepti, ottenendo in brevissimo tempo più di 14 milioni di visualizzazioni. Insomma, questo rosso scuro, ispirato alla celebre bevanda americana, promette di conquistare i cuori (e le teste) di tutte le ragazze più audaci e glam. Se ti sembra un deja vu non sbagli, questa meravigliosa tonalità di capelli ha trionfato negli anni '90 e nei primi anni 2000, soprattutto nello show biz: da Shakira a Rihanna, passando per Christina Aguilera e Jessica Alba, sono tantissime le star che negli anni, hanno sperimentato con questa colore.

Cherry Coke un colore di capelli frizzante

Non sorprende l'enorme successo riscosso sull'app di Tik Tok, il "Cherry coke" rientra a pieno nel trend nostalgico Y2k di cui tanto si parla in questo periodo. Il risultato? Una vera e propria dichiarazione di stile. La chiave del suo successo è nella sua versatilità, è un colore molto inclusivo che si adatta bene sia alle pelli più scure che a quelle chiare. Inoltre, non richiede decolorazioni, così da evitare di stressare inutilmente la struttura dei capelli.

La perfetta nuance Cherry Coke

Si tratta di una tonalità vicina al castano, ma molto più vivace, in cui la sfumatura rossastra conferisce una maggiore luminosità ai capelli. Essendo un colore molto intenso, può essere declinato non solo come tinta uniforme su tutta la chioma, ma anche attraverso mèches (come negli anni 2000) o con un balayage.

Come prendersi cura dei capelli Cherry Coke?

Se avete la cute grassa è meglio evitare di tingere uniformemente tutta la chioma, meglio optare per qualche punto luce o degradè. I lavaggi frequenti infatti sono il nemico numero delle tinte e potrebbero rendere il colore dei vostri capelli meno intenso e luminoso dopo pochissimo tempo. Per ottenere il massimo dalla vostra nuova nuance, occorre comunque avere qualche attenzione in più, soprattutto sotto la doccia. Come ad esempio l'utilizzo di shampoo e balsamo specifici per capelli trattati e/o colorati.

Perchè usare shampoo e balsamo per capelli colorati?

Questi prodotti sono appositamente progettati per garantire che la tinta duri il più al lungo possibile, senza dover tornare a far visita al tuo parrucchiere ogni settimana. Al loro interno troviamo ingredienti altamente nutritivi, che aiutano a proteggere l'integrità del fusto del capello. In questo modo saranno meno inclini alla rottura (il che è particolarmente importante se hai i capelli delicati o fragili). Inoltre, contengono antiossidanti che proteggono dai danni dei raggi UV causati dall'esposizione al sole, una delle cause principali della perdita di brillantezza dei tuoi capelli.